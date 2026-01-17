قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: رسالة ترامب تؤسس لمرحلة جديدة من تدويل قضية الأمن المائي المصري

أيمن محسب
أيمن محسب
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في التعاطي الدولي مع ملف الأمن المائي المصري، موضحا أن الرسالة حملت للمرة الأولى اعترافا سياسيا واضحا بأن قضية نهر النيل ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي، وليست مجرد خلاف فني حول التنمية.

وأوضح "محسب" أن الإشادة الأمريكية بالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس إدراك واشنطن لثقل الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة، لافتا إلى أن القاهرة تحركت في هذا الملف كقوة إقليمية منعت توسع دائرة الصراع واحتواء تداعياته الإنسانية والأمنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان ترامب استعداد بلاده لاستئناف الوساطة في ملف سد النهضة يمثل تحولا في قواعد التفاوض، خاصة مع تأكيده على مبدأ رفض السيطرة الأحادية على الموارد المائية، وهو ما يمنح الموقف المصري دعما سياسيا إضافيا يعزز استناده إلى القانون الدولي.

وشدد النائب أيمن محسب على أن مصر لطالما أكدت التزامها بالتعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي ترتيبات تنتقص من حقوقها التاريخية، معتبرا أن الرسالة الأمريكية تفتح نافذة سياسية جديدة، لكنها تتطلب ترجمتها إلى خطوات عملية تفضي إلى اتفاق عادل وملزم يضمن الاستقرار ويمنع أي تصعيد مستقبلي.

