قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة ترامب للسيسي تعكس تقديرا دوليا لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي

السيسي وترامب
السيسي وترامب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

صرّح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن الرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تقديرًا دوليًا واضحًا للدور المسؤول والبنّاء الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما جهودها المتواصلة في الوساطة لوقف إطلاق النار والتعامل مع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن الصراع في المنطقة.

وأوضح رضوان أن ما تضمنته الرسالة من استعداد أمريكي لاستئناف الوساطة في قضية تقاسم مياه نهر النيل يعكس إدراكًا متزايدًا داخل المجتمع الدولي بأن الأمن المائي لمصر يشكل مسألة وجودية وركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن حماية هذا الحق تندرج في صميم منظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن التأكيد على رفض أي ممارسات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود يتسق مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي، ومع الدعوات المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، ويحمي مصالح وحقوق جميع دول الحوض دون إضرار.

وأشار رضوان إلى أن ضمان تدفقات مائية مستقرة ومتوقعة، لا سيما خلال فترات الجفاف والسنوات المائية الشحيحة، يمثل أولوية قصوى لمصر، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي والاقتصادي وحقوق ملايين المواطنين، موضحًا أن أي ترتيبات تنموية أو اقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بتوليد الطاقة، يجب أن تأتي في إطار هذه الضمانات ولا تحل محلها.

وأكد رضوان أن مصر ترحب بجميع الجهود الدولية الجادة التي تقوم على الحوار الشفاف، والوساطة المسؤولة، والضمانات الفعالة، بما يسهم في التوصل إلى حل دائم ومتوازن يعزز الاستقرار في منطقة حوض النيل، مجددًا التزام الدولة المصرية الكامل بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتمسكها بحقوقها المائية باعتبارها حقًا أصيلًا للأجيال الحالية والمستقبلية .

غزة طاق رضوان البرلمان نواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

الدكتور سامي عنتر صقر

وفاة النائب السابق سامي عنتر صقر بكفر الشيخ

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الشرب بالغربية يراجع أعمال محطة معالجة صرف صحي نجريج الجديدة بمركز بسيون

صورة تعبيرية

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وإبنتها بإختناق إثر حريق بوتاجاز بالبحيرة

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد