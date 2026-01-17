ترامب يفرض رسوما جمركية على الدول الأوروبية بسبب الخلاف حول جرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الدول الأوروبية التي تصدر سلعًا إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية خلافات بشأن شراء محتمل لجرينلاند.

وذكرت إدارة ترامب أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من فبراير الجاري، وستشمل دولًا مثل الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، بنسبة أولية تبلغ 10٪ على جميع السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لاحقة، صرح ترامب بأن هذه الرسوم سترتفع إلى 25٪ اعتبارًا من الأول من يونيو، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستستمر "حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن شراء الولايات المتحدة لجرينلاند".

وقال ترامب عبر حسابه على منصة Truth Social: "هذه الرسوم ستظل سارية حتى يتم الاتفاق على الشراء الكامل والتام لجرينلاند من قبل الولايات المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية تعتبر ضرائب تفرض على البضائع المستوردة، عادة ما تتحملها الشركات المستوردة لدفعها للحكومة، وتستخدم كأداة تجارية وسياسية في العلاقات الدولية.