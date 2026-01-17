برلماني: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة

أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة، على مدار الـ12 عاما الماضية، منوها بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عما تحقق من انجازات في قطاع الصحة، ويمثل دليلاً واضحاً على النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تطوير القطاع خلال العقد الماضي.

وقال جبيلي في تصريح صحفي له اليوم، إن ارتفاع موازنة الصحة من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 406 مليارات جنيه في 2025 يعكس تحولًا استراتيجيًا في النظرة إلى الصحة باعتبارها استثمارًا محركًا للنمو وليس مجرد تكلفة، وهو ما ساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي للمواطنين.

وأضاف عضو صحة البرلمان أن: الاستثمار في برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض يحقق عوائد هائلة، حيث أوضحت الدراسات أن كل ألف جنيه تُستثمر في الوقاية توفر ما يقارب خمسة آلاف جنيه كانت ستُنفق على علاج الأمراض، أي أن العائد يصل إلى 400%، وهو إنجاز اقتصادي واجتماعي يستفيد منه الفرد والمجتمع والدولة".

وتابع احمد جبيلي أن دعم الدولة المستمر للقطاع الصحي عبر المبادرات الرئاسية وتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق رفاهية المواطنين وضمان نمو اقتصادي مستدام يرتكز على صحة قوية للمجتمع.

وأضاف نائب اكتوبر : وقد أثبتت المبادرات الرئاسية نجاحها أيضًا في مواجهة الأوبئة، حيث أسهمت مبادرة القضاء على فيروس C في علاج أكثر من 4 ملايين مريض وفحص أكثر من 60 مليون مواطن، وهو نموذج يُظهر قدرة مصر على التصدي لمختلف الأمراض والأوبئة، وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نطاق واسع، مع تحقيق عائد اقتصادي كبير يصل إلى مليارات الجنيهات".

واختتم الدكتور احمد جبيلي حديثه قائلاً، هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تسير على طريق الريادة في الصحة العامة، وأن الاستثمار الصحي هو أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.