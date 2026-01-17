قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
برلماني: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،  أن مصر تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة، على مدار الـ12 عاما الماضية، منوها بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عما تحقق من انجازات في قطاع الصحة، ويمثل دليلاً واضحاً على النجاح الكبير الذي حققته الدولة في تطوير القطاع خلال العقد الماضي.

وقال جبيلي في تصريح صحفي له اليوم، إن ارتفاع موازنة الصحة من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 406 مليارات جنيه في 2025 يعكس تحولًا استراتيجيًا في النظرة إلى الصحة باعتبارها استثمارًا محركًا للنمو وليس مجرد تكلفة، وهو ما ساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي للمواطنين.

وأضاف عضو صحة البرلمان أن: الاستثمار في برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض يحقق عوائد هائلة، حيث أوضحت الدراسات أن كل ألف جنيه تُستثمر في الوقاية توفر ما يقارب خمسة آلاف جنيه كانت ستُنفق على علاج الأمراض، أي أن العائد يصل إلى 400%، وهو إنجاز اقتصادي واجتماعي يستفيد منه الفرد والمجتمع والدولة".

وتابع احمد جبيلي أن دعم الدولة المستمر للقطاع الصحي عبر المبادرات الرئاسية وتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق رفاهية المواطنين وضمان نمو اقتصادي مستدام يرتكز على صحة قوية للمجتمع.

وأضاف نائب اكتوبر : وقد أثبتت المبادرات الرئاسية نجاحها أيضًا في مواجهة الأوبئة، حيث أسهمت مبادرة القضاء على فيروس C في علاج أكثر من 4 ملايين مريض وفحص أكثر من 60 مليون مواطن، وهو نموذج يُظهر قدرة مصر على التصدي لمختلف الأمراض والأوبئة، وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نطاق واسع، مع تحقيق عائد اقتصادي كبير يصل إلى مليارات الجنيهات".

واختتم الدكتور احمد جبيلي حديثه قائلاً، هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تسير على طريق الريادة في الصحة العامة، وأن الاستثمار الصحي هو أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

محمد دياب وهشام ماجد

كان ولا حاجة.. المخرج محمد دياب يرد على تصريحه الأخير لهشام ماجد

لما جبريل

الإعلامية لما جبريل تقدم تغطية حفل joy awards بالرياض

الدكتور أحمد صالح

غدا .. إعلان تفاصيل الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان القومي للسينما

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

