تحرك فوري لإصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب ببورسعيد

تابع فوزى الوالى رئيس حى الضواحي بمحافظة بورسعيد البدء فى إصلاح كسر ماسورة مياه عذبة خلف عمارة رقم ٤٧ بمنطقة بنك الاسكان.



وفور ورود البلاغ للحى وجه رئيس ضواحي بورسعي الفريق الميدانى لادارة صيانة المياه بالحى بالتنسيق مع ورش اشغال المياه التابعة لهيئة قناة السويس للتعامل مع الكسر بشكل فورى وجارى الاصلاح لماسورة المياه العذبة ومازال العمل مستمر.



ونفذ الفريق الميدانى لإدارة المرافق والصرف الصحى بالحى أعمال كسح تجمعات المياه الناتجة عن كسر الماسورة باستخدام سيارة كسح و شفط المياه الخاصة بالحي.



وشدد رئيس ضواحي بورسعيد على وضع كافة امكانيات الحى لمواجهة اى حدث طارئ يتعرض له اى موقع بالضاحي.



وأوضح الوالي استعداد الحى لتذليل كافة المعوقات والتحرك السريع للتصدى لاى امر طارئ يتعرض له اى موقع بالضاحي.



يأتى ذلك فى اطار حرص قيادة حى الضواحى على التعامل السريع والفورى مع كافة الطوارئ التى تحدث بنطاق الحى والتنسيق مع الجهات المعنية والتحرك المباشر لانهاء اى ازمة و رد الفعل الحاسم فى مواجهة المخاطر والازمات ووفق مواجهة المخاطر والازمات كمعيار من معايير تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

