الصيدلة والأسنان أبرزها..أول تحرك برلماني بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية

أعلنت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بـ أول طلب إحاطة لها في المجلس الجديد بشأن حل أزمات تكليف الفرق الصحية في مجالات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية، وذلك عملاً بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت “ سعيد ” في طلبها أن تأخير تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان ومعالجي العلاج الطبيعي، وغلق تعديل التكليف لمكلفي العلوم الطبية يمثل أزمة سنوية تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة وكفاءة الفريق الطبي.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان ودعم العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض للقضاء على هذه الأزمات نهائيًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على التزام البرلمان بمتابعة تطبيق الحلول المقترحة بما يضمن استقرار الفرق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .