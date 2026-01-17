قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
برلمان

مزاولة مهنة الصيدلة.. إيرين سعيد: يجب مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الطبية

إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عددا كبيرا من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، تتطلب إجراء قياس دقيق لأثرها التشريعي، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب قانون الإيجار القديم.

وأشارت «سعيد»، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلى أن قياس الأثر التشريعي لم يعد رفاهية تشريعية، بل ضرورة ملحة لضمان تحقيق القوانين أهدافها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضحت أن بعض القوانين رغم أهميتها كشفت خلال التطبيق العملي عن تحديات وثغرات تستوجب التقييم والمراجعة، بما يحقق التوازن بين الدولة وحقوق المواطنين.

وشددت عضو النواب ، على أن البرلمان حريص على متابعة تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى بيانات واقعية ودراسات أثر واضحة، بما يعزز الثقة في المنظومة التشريعية ويحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.

تجدر الاشارة ، إلى أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على رفع الجلسة العامة للمجلس، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

جاء ذلك بعدما اعتمد مجلس النواب، بر نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بدور الانعقاد الأول، التي أجريت في مقار كل لجنة، وفقا لما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن . 

