التأمين الصحى بدمياط يجري فحصا طبيا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور

زينب الزغبي

قام فريق طبي من فرع التأمين الصحي بدمياط، برئاسة الدكتورة رشا مصلح مدير الفرع، بزيارة مؤسسة تربية البنين بمدينة فارسكور.

حيث تم توقيع الكشف الطبي الشامل على النزلاء والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تضم المؤسسة 24 نزيلاً.

وخلال الزيارة تم استخراج كارنيهات التأمين الصحي للنزلاء الخاضعين للنظام التأميني، كما تم توقيع الكشف الطبي على جميع المتواجدين بالمؤسسة، فيما تعذر الكشف على 5 نزلاء بالصف الثالث الإعدادي لوجودهم خارج المؤسسة لأداء امتحانات نصف العام.

كما شملت الإجراءات إجراء فحوصات طبية متنوعة للنزلاء تضمنت تحليل الأجسام المضادة لفيروس "سي"، وفحص الأنيميا، بالإضافة إلى فحص الأسنان، حيث تبين وجود بعض المشكلات لدى عدد من النزلاء.

وفي ذات السياق، تم إجراء فحص الأجسام المضادة لفيروس "سي" للعاملين بالمؤسسة حرصًا على سلامتهم وسلامة النزلاء.

وأكدت مدير فرع هيئة التأمين الصحي أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للنزلاء، بما يشمل عمل الأشعات المطلوبة، وإجراءات حشو الأسنان، وصرف العلاج المناسب وفقًا لكل حالة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظ دمياط على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية وضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

دمياط محافظ دمياط التامين الصحي رشا مصلح

