تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرز الملفات المطروحة على أجندة برلمان 2025

أكدت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2026، أنه فور أداء اليمين الدستورية سيتم التقدم بتعديل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لضبط سوق العمل الطبي ، إلى جانب طرح أزمة تكليف خريجو كليات الصيدلة ، الأسنان ، والعلاج الطبيعي .

وأوضحت “ سعيد ” في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى تعديل عاجل لمواجهة دخلاء المهنة، مشيرة إلى أن العديد من القوانين صدرت ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يؤثر سلبًا على منظومة الصحة والخدمات الطبية.

كما نوّهت عضو النواب إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التكليف للصيادلة وخريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين واحتياجات سوق العمل.