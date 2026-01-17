لحماية الأمن المائي المصري .. وزير الري الأسبق: لا بد من تحرك دبلوماسي برؤية فنية قانونية

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، أن المفاوضات السابقة حول السد الإثيوبي فشلت في تحقيق نتائج حقيقية مشيرا إلى أن مطالبة مصر باتفاق ملزم تستند إلى القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة، ولا تمثل تعنتًا أو عرقلة للتنمية في إثيوبيا.

وقال حسام مغازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا دبلوماسيا مكثفا، مدعوما برؤية فنية وقانونية واضحة، لضمان حماية الأمن المائي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتابع وزير الري الأسبق، أن استمرار تشغيل السد دون قواعد واضحة للملء والتشغيل، لا سيما خلال فترات الجفاف الممتد، قد ينعكس سلبًا على الزراعة والأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، نظرًا لاعتماد مصر شبه الكامل على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.