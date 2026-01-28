أخبار السيارات| الذكاء الاصطناعي يهدد سائقي الشاحنات بفقدان الوظائف.. فولكس فاجن تودع سيارة ID.4 الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

في خطوة تعكس تراجع شركة فولكس فاجن عن سياسة التسمية الرقمية الباردة، كشفت تقارير حديثة لعام 2026 عن خطة الشركة لإعادة تسمية سيارتها الكهربائية الناجحة "ID.4" لتصبح "ID. تيجوان".

على عكس التوقعات التي تنبأت بسقوط سيارات الوقود أمام الزحف الكهربائي، كشفت أرقام مبيعات بورش لعام 2025 عن مفاجأة مدوية؛ حيث تفوقت "باناميرا" على شقيقتها الكهربائية “تايكان” بفارق شاسع.

أعلنت الحكومة الأمريكية في يناير 2026 عن خطة طموحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البري، ليس لاستبدال السائقين بمركبات ذاتية القيادة في الوقت الحالي، بل لاستهداف شركات الشحن التي توظف سائقين أجانب بشكل غير قانوني.

أصدرت شركة جينيسيس الكورية استدعاءً عاجلاً يشمل حوالي 83,877 مركبة من أحدث طرازاتها، بعد اكتشاف خلل تقني غريب يتسبب في انطفاء لوحة العدادات الرقمية وإعادة تشغيلها بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

كشفت تقارير حديثة في يناير 2026 عن واقع مالي صعب يواجه ملاك سيارات “تسلا موديل S” التي تجاوز عمرها 10 سنوات .