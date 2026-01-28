قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
أخبار السيارات| الذكاء الاصطناعي يهدد سائقي الشاحنات بفقدان الوظائف.. فولكس فاجن تودع سيارة ID.4 الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

في خطوة تعكس تراجع شركة فولكس فاجن عن سياسة التسمية الرقمية الباردة، كشفت تقارير حديثة لعام 2026 عن خطة الشركة لإعادة تسمية سيارتها الكهربائية الناجحة "ID.4" لتصبح "ID. تيجوان".

على عكس التوقعات التي تنبأت بسقوط سيارات الوقود أمام الزحف الكهربائي، كشفت أرقام مبيعات بورش لعام 2025 عن مفاجأة مدوية؛ حيث تفوقت "باناميرا" على شقيقتها الكهربائية “تايكان” بفارق شاسع.

أعلنت الحكومة الأمريكية في يناير 2026 عن خطة طموحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البري، ليس لاستبدال السائقين بمركبات ذاتية القيادة في الوقت الحالي، بل لاستهداف شركات الشحن التي توظف سائقين أجانب بشكل غير قانوني.

أصدرت شركة جينيسيس الكورية استدعاءً عاجلاً يشمل حوالي 83,877 مركبة من أحدث طرازاتها، بعد اكتشاف خلل تقني غريب يتسبب في انطفاء لوحة العدادات الرقمية وإعادة تشغيلها بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

كشفت تقارير حديثة في يناير 2026 عن واقع مالي صعب يواجه ملاك سيارات “تسلا موديل S” التي تجاوز عمرها 10 سنوات .

فولكس فاجن ID4 باناميرا الذكاء الاصطناعي سيارات جينيسيس بطارية تسلا مبيعات بورش الحكومة الأمريكية سيارات "تسلا موديل S

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

