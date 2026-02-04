شركة المياه بجنوب سيناء تعلن مد فترة التقديم للوظائف الجديدة





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، مد باب التقديم لشغل بعض الوظائف بمحافظة جنوب سيناء حتى 13 فبراير الجاري، عبر الرابط التقديم الإلكتروني

https://qrco.de/bgZYHH

او من خلال الموقع الرسمي للشركة sinaiwater.com.

وكانت قد أعلنت الشركة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف بنطاق المحافظة، طبقًا لإعلان رقم 1 لسنة 2026.

واكدت الشركة أن التقديم لشغله الوظائف يقتصر على المقيمين إقامة دائمة أو مواليد محافظة جنوب سيناء فقط، وذلك حرصًا على دعم الكوادر المحلية، وسيجري فحص من المستندات الرسمية وبطاقة الرقم القومي للتأكد من ذلك.

وعن شروط المسابقة، الإقامة أو الميلاد بمحافظة جنوب سيناء يعد شرط أساسي وقاطع للقبول، وسيجري استبعاد أي طلبات تخالف هذا الشرط فورًا من خلال المطابقة الرسمية مع المستندات وبطاقة الرقم القومي.