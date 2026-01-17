تعرف على مشوار السنغال والمغرب حتى نهائي أمم أفريقيا

يبحث منتخبا السنغال والمغرب طرق ابواب التاريخ حين يلتقيا في نهائي بطولة امم افريقيا التي ستقام مساء غد

واستهل المنتخب المغربي، الذي لعب كل لقاءاته في المسابقة بملعب مولاي عبدالله، مسيرته في البطولة، التي توج بها عام 1976 بإثيوبيا، بالفوز 2 / صفر على جزر القمر في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع مالي بالجولة الثانية، ليعود إلى نغمة الانتصارات بالفوز 3 / صفر على زامبيا في الجولة الثالثة (الأخيرة)، ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.



واجتاز منتخب المغرب عقبة نظيره التنزاني بصعوبة بالغة في دور الـ16، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، وكان مهددا بفقدان تقدمه في اللحظات الأخيرة، بعدما رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء طالب بها الضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة في قرار أثار جدلا بين متابعي البطولة.

وفي دور الثمانية، تغلب فريق المدرب الوطني وليد الركراكي 2 / صفر على منتخب الكاميرون، في انتصار هو الأول في تاريخ منتخب المغرب على فريق (الأسود غير المروضة) في كأس أمم أفريقيا.



وحجز منتخب (أسود الأطلس) مقعده في نهائي أمم أفريقيا للمرة الثالثة بعد نسختي 1976 و2004، عقب انتصاره 4 / 2 على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف في الدور قبل النهائي.

من جانبه، بدأ منتخب السنغال، صاحب المركز الـ19 عالميا والثاني بين المنتخبات الأفريقية في تصنيف فيفا الأخير، حملته الحالية في المسابقة، التي توج بها عام 2021 في الكاميرون، بالفوز 3 / صفر على منتخب بوتسوانا، ثم تعادل 1 / 1 في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وعاد المنتخب السنغالي، الذي لعب كل مبارياته في مدينة طنجة، لطريق الفوز مجددا بالبطولة، بعد انتصاره الكبير 3 / صفر على بنين، رغم معاناته من النقص العددي، إثر طرد مدافعه المخضرم خاليدو كوليبالي، الذي يغيب عن النهائي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات والإصابة أيضا، ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وتمكن منتخب السنغال من عبور منتخب السودان في دور الـ16، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار مستحق 3 / 1، ليواجه منتخب مالي في دور الثمانية، ويفوز 1 / صفر، مستفيدا من النقص العددي في صفوف منافسه، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد أحد لاعبيه قبل نهاية الشوط الأول، في قرار مثير للجدل أيضا.

وفي الدور قبل النهائي، وضع فريق المدرب الوطني بابي ثياو حدا لطموحات المنتخب المصري، بعدما فاز عليه 1 / صفر، ليسجل ظهوره الرابع في نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد نسخ 2002 و2019 و2021.

