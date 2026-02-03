قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع إنجليزي على إبراهيم دياز.. نيوكاسل يتحرك وريال مدريد يترقب

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي نيوكاسل يونايتد في محادثات مع المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرص مشاركة أكبر بعد تراجع دوره خلال الموسم الحالي مع الفريق الملكي.

مستقبل غامض مع ريال مدريد

وبات رحيل دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية احتمالًا قائما، بعدما واجه صعوبة في تثبيت قدميه داخل التشكيل الأساسي لريال مدريد، في ظل اشتداد المنافسة على المراكز الهجومية، خاصة مع ضغط المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

أندية إنجليزية تراقب الموقف

وبحسب موقع “CaughtOffside”، بدأ وكلاء اللاعب البحث عن خيارات بديلة، مع وجود اهتمام واضح من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها نيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وأستون فيلا، إلى جانب متابعة من نادي كومو الإيطالي لتطورات الموقف.

إنجلترا الوجهة الأقرب

وتعد إنجلترا الوجهة الأكثر ترجيحًا لدياز، نظرا لما قد توفره له من فرصة اللعب بشكل منتظم في مركز هجومي واضح، وهو ما يفتقده حاليًا داخل صفوف ريال مدريد.

موقف ريال مدريد من البيع

ورغم تردد ريال مدريد في التخلي عن لاعبيه بسبب المنافسة القوية محليا، فإن النادي لا يمانع في دراسة أي عرض مناسب، خاصة إذا اقترب من 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يفتح باب الرحيل أمام اللاعب المغربي.

أرقام تعكس المعاناة

وشارك دياز في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، اكتفى خلالها بصناعة هدفين فقط، وهي أرقام تعكس تأثر مستواه بقلة دقائق اللعب وعدم الاستمرارية.

مرونة تكتيكية تغري نيوكاسل

ويجيد إبراهيم دياز اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله خيارا مثاليا لخطط إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، الذي يسعى لتدعيم فريقه بلاعبين يمتلكون الحلول الفردية والمرونة التكتيكية.

قرار مرهون بالعروض

ويبقى مستقبل دياز مرهونًا بتطور المفاوضات والعروض الرسمية المقدمة، في انتظار قرار نهائي من ريال مدريد قد يحسم وجهة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة قد تُرضي جميع الأطراف.

نادي نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد ريال مدريد إبراهيم دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق محدود بمركب سياحي على النيل دون خسائر بشرية

البنك

رئيس البنك الزراعي: تعزيز وعي العملاء لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال ضرورة ملحة

تدشين كنيسة

الأنبا إسحق يدشن كنيسة الشهيد استفانوس بإيبارشية طما

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد