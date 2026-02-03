صراع إنجليزي على إبراهيم دياز.. نيوكاسل يتحرك وريال مدريد يترقب

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي نيوكاسل يونايتد في محادثات مع المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرص مشاركة أكبر بعد تراجع دوره خلال الموسم الحالي مع الفريق الملكي.

مستقبل غامض مع ريال مدريد

وبات رحيل دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية احتمالًا قائما، بعدما واجه صعوبة في تثبيت قدميه داخل التشكيل الأساسي لريال مدريد، في ظل اشتداد المنافسة على المراكز الهجومية، خاصة مع ضغط المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

أندية إنجليزية تراقب الموقف

وبحسب موقع “CaughtOffside”، بدأ وكلاء اللاعب البحث عن خيارات بديلة، مع وجود اهتمام واضح من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها نيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وأستون فيلا، إلى جانب متابعة من نادي كومو الإيطالي لتطورات الموقف.

إنجلترا الوجهة الأقرب

وتعد إنجلترا الوجهة الأكثر ترجيحًا لدياز، نظرا لما قد توفره له من فرصة اللعب بشكل منتظم في مركز هجومي واضح، وهو ما يفتقده حاليًا داخل صفوف ريال مدريد.

موقف ريال مدريد من البيع

ورغم تردد ريال مدريد في التخلي عن لاعبيه بسبب المنافسة القوية محليا، فإن النادي لا يمانع في دراسة أي عرض مناسب، خاصة إذا اقترب من 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يفتح باب الرحيل أمام اللاعب المغربي.

أرقام تعكس المعاناة

وشارك دياز في 13 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، اكتفى خلالها بصناعة هدفين فقط، وهي أرقام تعكس تأثر مستواه بقلة دقائق اللعب وعدم الاستمرارية.

مرونة تكتيكية تغري نيوكاسل

ويجيد إبراهيم دياز اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله خيارا مثاليا لخطط إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، الذي يسعى لتدعيم فريقه بلاعبين يمتلكون الحلول الفردية والمرونة التكتيكية.

قرار مرهون بالعروض

ويبقى مستقبل دياز مرهونًا بتطور المفاوضات والعروض الرسمية المقدمة، في انتظار قرار نهائي من ريال مدريد قد يحسم وجهة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة قد تُرضي جميع الأطراف.