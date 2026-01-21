لا تسب أحدًا بسبب ركلة جزاء .. نجم تونس يدعم براهيم دياز

أعرب اللاعب التونسي نادر الغندري عن دعمه لنجم المنتخب المغربي وريال مدريد براهيم دياز، بعد الجدل الذي أثير حول ركلة الجزاء التي أضاعها خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام السنغال.

ونشر الغندري رسالة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيها على أهمية الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين الجماهير، قائلاً: "إنها مجرد لعبة، فلا تهن أخًا لك، ولا تلعنه، وخاصةً لا تسب أم أحد بسبب ركلة جزاء ضائعة".

وأشار اللاعب التونسي إلى قول النبي محمد ﷺ: "لعن المؤمن كقتله"، مؤكداً على ضرورة ارتقاء الجماهير بالأخلاق في كرة القدم، واحترام اللاعبين مهما كانت الظروف، لعل الله يحبهم على حسن سلوكهم.

وتأتي رسالة الغندري في وقت شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات تجاه دياز بعد إهداره لركلة الجزاء الحاسمة، ما أثار جدلاً واسعاً بين مشجعي المنتخبين المغربي والسنغالي.

ويعد دعم اللاعبين لبعضهم البعض، كما فعل الغندري، رسالة إيجابية تُبرز أهمية الرياضة كأداة للتواصل والاحترام، بعيداً عن التعصب والإساءات التي تتكرر أحياناً بين جماهير كرة القدم.