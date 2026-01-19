أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال

تقدم إبراهيما دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب المغرب، باعتذار رسمي للجماهير المغربية؛ بعد إهداره ركلة جزاء أمام السنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتوّج منتخب السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية نسخة 2025 بعد الفوز بهدف نظيف، في الوقت الإضافي، على حساب المغرب.

وكتب دياز عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”: “روحي تؤلمني، لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل عرض دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي، لقد حاربت بكل ما أملك”.

وأضاف: “لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر من صميم قلبي، سيكون من الصعب عليَّ النهوض؛ لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول”.

واختتم: “ليس من أجلي؛ بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي، سأستمر في المضي قدما؛ حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم، وأن أكون فخرًا للشعب المغربي”.