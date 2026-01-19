رد فعل مثير من إنريكي على «بانينكا» دياز

دافع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إبراهيما دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب المغرب بعد ضياعه ركلة جزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: “‏إذا سجلت على طريقة بانينكا فالكل سيصفق لك، إذا أهدرت فالكل سينتقدك”.

وتابع: “‏اليوم تحدثنا حول الأمر في الحافلة، الكل يتحدث عن براهيم، لكن زيدان، زيدان الذي يعتبر أحد أساطير الكرة التي لا تمس، فعلها في نهائي كأس العالم، وأتذكر أن سيرخيو راموس فعلها أيضا؛ الوضع غير عادل”.

واختتم: “‏براهيم دياز لاعب رائع وأنا أعرفه، وأنا من ضمه لمنتخب إسبانيا، في الرياضة أهم شيء هي القيم التي تظهرها للناس، إنه ليس قاتلا أو لاعب سيء، إنه لاعب شاب وتلك لحظة صعبة”.

يذكر أن منتخب السنغال قد توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب، بالفوز في الأشواط الإضافية بهدف نظيف.