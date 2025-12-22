باريس سان جيرمان يجهز عرضا جديدا مع لويس أنريكى

كشفت تقارير صحفية ، أن مسؤولى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، بصدد تجهيز عرض جديد إلى مدرب الفريق لويس أنريكى لتجديد عقده الذي ينتهى في شهر يونيو من العام 2027.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا"الإسبانية، فإن إدارة النادي الباريسي ترغب في تقديم عقد طويل الأمد إلى المدرب الإسباني لويس أنريكى وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الباريسي خلال الفترة الماضية.

وكشفت أن باريس يرغب في تمديد عقد الونسو لمدة ست سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2033.

وأكدت إلى أن المدرب الإسباني منفتح على الاستمرار داخل باريس سان جيرمان في ظل شعوره بالارتياح إلى جانب علاقته المميزة مع إدارة النادى الفرنسى.