بعد تتويج إنريكي.. الفائزون بجائزة أفضل مدرب من الفيفا تاريخيًا

خلف فريق بطل، رجل عظيم يبني الجسور ويحرك الخطوط، قائد لا يهدأ، لذا الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم ليس صدفة بل نتاج عملا كبيرا.

التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم ليس مجرد شيئا رمزيًا ولكنه اعتراف من كل المسئولين عن اللعبة بأهمية هذا العقل المدبر.

وتوّج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم 2025 المقدمة من جوائز “ذا بيست” للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يُعد إنريكي الذي توٌج الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هو الأول الذي يتوّج بالجائزة بل سبق لمدربين كبار فازوا بالجائزة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المدربين الذين توّجوا بالجائزة من قبل.

الفائزون بجائزة أفضل مدرب من الفيفا تاريخيًا :

2016م — كلاوديو رانييري

2017م — زين الدين زيدان

2018م — ديدييه ديشامب

2019م — يورجن كلوب

2020م — يورجن كلوب

2021م — توماس توخيل

2022م — ليونيل سكالوني

2023م — بيب جوارديولا

2024م — كارلو انشيلوتي

2025م — لويس انريكي