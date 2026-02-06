قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ربع نقل بـ طريق المنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب ربع نقل أمام ميت محمود بدكرنس.

المصابون كما ورد بالتقرير ، احمد السيد السيد 38 عاما مقيم  المنوفية واصيب بجرح قطعي بالوجه، ايمن عيد محمد الهادي 30 عاما مقيم  المنوفية، اشتباه نزيف بالبطن، محمد حسنين حجاج  38 عاما مقيم المنوفية وأصيب بكسر بالضلوع.


كما اصيب محمد طارق جميل حامد 30 عاما  المنوفية كسر بالساق اليسرى ؛ مصطفي ابراهيم محمد ماضي     30 عاما مقيم  المنوفية
 واصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى، احمد شوقي محمد 25 عاما  مقيم  المنوفية، اشتباه كسر بالترقوه اليمني محمود محمد غنيم 22 عاما مقيم  المنوفية واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى بنى عبيد وتحرر محضر بالواقعة.

الدقهليه محافظه بنى عبيد ضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

دير القديس «أبو فانا» المتوحد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد