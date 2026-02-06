ننشر أسماء المصابين في انقلاب ربع نقل بـ طريق المنصورة

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب ربع نقل أمام ميت محمود بدكرنس.

المصابون كما ورد بالتقرير ، احمد السيد السيد 38 عاما مقيم المنوفية واصيب بجرح قطعي بالوجه، ايمن عيد محمد الهادي 30 عاما مقيم المنوفية، اشتباه نزيف بالبطن، محمد حسنين حجاج 38 عاما مقيم المنوفية وأصيب بكسر بالضلوع.



كما اصيب محمد طارق جميل حامد 30 عاما المنوفية كسر بالساق اليسرى ؛ مصطفي ابراهيم محمد ماضي 30 عاما مقيم المنوفية

واصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى، احمد شوقي محمد 25 عاما مقيم المنوفية، اشتباه كسر بالترقوه اليمني محمود محمد غنيم 22 عاما مقيم المنوفية واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى بنى عبيد وتحرر محضر بالواقعة.