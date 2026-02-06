بين ضغط البيت الأبيض وثوابت إيران .. هل تولد صفقة مسقط من رحم الأزمة؟

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، المشهد الإقليمي المتشابك تزامنًا مع توجه أنظار العالم نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تُفتح ملفات التفاوض الشائكة بين واشنطن وطهران، في وقت يبدو فيه الإقليم وكأنه يسابق الزمن بين رغبة البيت الأبيض في إنجاز ما يُعرف بـ"الصفقة الإيرانية"، وإصرار تل أبيب على عرقلة هذا المسار عبر رسائل ميدانية وأمنية متصاعدة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات التي استقرت في "بيت البركة" بسلطنة عُمان، بعد مخاض طويل من الشد والجذب حول مكان انعقادها، لا تواجه فقط إرثًا ثقيلًا من انعدام الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، بل تصطدم أيضًا بجدار من التحذيرات والرسائل الإسرائيلية التي سبقت الجلوس إلى طاولة التفاوض، في ظل رؤية تل أبيب بأن هذه المرحلة تمثل لحظة ضعف تاريخية للنظام الإيراني، ينبغي استغلالها للانتقال من سياسة الاحتواء إلى مسار التغيير الجذري.

وأشار التقرير إلى أن الضغط الإسرائيلي لم يقتصر على التصريحات السياسية، بل امتد إلى خلق واقع ميداني متوتر في كل من لبنان وقطاع غزة، في إطار ما وصفه مراقبون بمحاولة مقايضة كبرى يسعى من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتزاع أثمان أمنية مرتفعة مقابل عدم عرقلة المسار الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت "القاهرة الإخبارية" أن الجبهة الشمالية في لبنان شهدت خلال الفترة الماضية أنشطة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مقبولة"، وسط تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن مخاطر كيميائية محتملة، وهو ما يضع قواعد الاشتباك على حافة الانفجار، ويطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه التطورات تمثل مجرد ستار دخاني لتمرير ترتيبات أمنية أحادية بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.

وفي قطاع غزة، لا يبدو المشهد أقل تعقيدًا، إذ يتزامن انطلاق مسار مفاوضات مسقط مع تسجيل مضايقات صادمة للمسافرين عند معبر رفح، وهو ما يراه مراقبون فخًا أمنيًا يهدف إلى إظهار هشاشة الإدارة المدنية المقترحة للمعابر، وتبرير التمسك بشرط نزع السلاح، بما يؤدي إلى تفريغ خطة ترامب من مضمونها من الداخل.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تداخل المسارات الدبلوماسية مع التصعيد الميداني يضع مفاوضات مسقط أمام اختبار بالغ الحساسية، في ظل غياب ضمانات حقيقية لاحتواء التصعيد أو تحييد الأطراف الإقليمية عن مسار التفاوض.

