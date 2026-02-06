قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي يغادر قصر بعبدا من دون الادلاء بتصريح
قبل مواجهة فالنسيا .. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة رودريجو
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين ضغط البيت الأبيض وثوابت إيران .. هل تولد صفقة مسقط من رحم الأزمة؟

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، المشهد الإقليمي المتشابك تزامنًا مع توجه أنظار العالم نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تُفتح ملفات التفاوض الشائكة بين واشنطن وطهران، في وقت يبدو فيه الإقليم وكأنه يسابق الزمن بين رغبة البيت الأبيض في إنجاز ما يُعرف بـ"الصفقة الإيرانية"، وإصرار تل أبيب على عرقلة هذا المسار عبر رسائل ميدانية وأمنية متصاعدة.

وأوضح التقرير أن المفاوضات التي استقرت في "بيت البركة" بسلطنة عُمان، بعد مخاض طويل من الشد والجذب حول مكان انعقادها، لا تواجه فقط إرثًا ثقيلًا من انعدام الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، بل تصطدم أيضًا بجدار من التحذيرات والرسائل الإسرائيلية التي سبقت الجلوس إلى طاولة التفاوض، في ظل رؤية تل أبيب بأن هذه المرحلة تمثل لحظة ضعف تاريخية للنظام الإيراني، ينبغي استغلالها للانتقال من سياسة الاحتواء إلى مسار التغيير الجذري.

وأشار التقرير إلى أن الضغط الإسرائيلي لم يقتصر على التصريحات السياسية، بل امتد إلى خلق واقع ميداني متوتر في كل من لبنان وقطاع غزة، في إطار ما وصفه مراقبون بمحاولة مقايضة كبرى يسعى من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتزاع أثمان أمنية مرتفعة مقابل عدم عرقلة المسار الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت "القاهرة الإخبارية" أن الجبهة الشمالية في لبنان شهدت خلال الفترة الماضية أنشطة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مقبولة"، وسط تقارير مثيرة للقلق تتحدث عن مخاطر كيميائية محتملة، وهو ما يضع قواعد الاشتباك على حافة الانفجار، ويطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه التطورات تمثل مجرد ستار دخاني لتمرير ترتيبات أمنية أحادية بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.

وفي قطاع غزة، لا يبدو المشهد أقل تعقيدًا، إذ يتزامن انطلاق مسار مفاوضات مسقط مع تسجيل مضايقات صادمة للمسافرين عند معبر رفح، وهو ما يراه مراقبون فخًا أمنيًا يهدف إلى إظهار هشاشة الإدارة المدنية المقترحة للمعابر، وتبرير التمسك بشرط نزع السلاح، بما يؤدي إلى تفريغ خطة ترامب من مضمونها من الداخل.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تداخل المسارات الدبلوماسية مع التصعيد الميداني يضع مفاوضات مسقط أمام اختبار بالغ الحساسية، في ظل غياب ضمانات حقيقية لاحتواء التصعيد أو تحييد الأطراف الإقليمية عن مسار التفاوض.
 

البيت الأبيض إيران القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

Galaxy A07 5G

سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد