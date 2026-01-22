تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وبشدّة قرارَ وزارة الخزانة الأمريكية فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في مجال المناصرة والإغاثة الإنسانية.

وقالت الحركة في بيان لها : نعتبر هذه القرارات مجحفةً وظالمة بُنيت على تحريضٍ من الكيان الصهيوني المجرم الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأضافت : قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من شأنها أن تُكرّس معاناةَ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة التي صنعها الاحتلال.

وختمت الحركة بيانها بالقول: نُطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الإجراءات المنحازة للاحتلال والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه من فتحٍ للمعابر وإدخالٍ للمساعدات ومستلزمات الإيواء وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة.