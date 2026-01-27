سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتوج ببطولة منطقة القاهرة

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز ‏على فريق هليوبوليس، في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وحسمها فريق سيدات الأهلي بنتيجة 89-62.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 33-16، وفي الفترة الثانية واصل الأهلي تقدمه بنتيجة 58-36، وفي الفترة الثالثة انتهت بتقدم الأهلي بنتيجة 74-45، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بفوز الأهلي بنتيجة 89-62.

‎وشهدت المباراة أداءً تكتيكيًا لسيدات سلة الأهلي، حيث أشاد الجهاز الفني بقيادة طارق خيري بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز.

‎ وحصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج ببطولة إفريقيا ودوري المرتبط، قبل أن يفوز ببطولة منطقة القاهرة.