سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتوج ببطولة منطقة القاهرة

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على فريق هليوبوليس، في المباراة النهائية.
وأقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وحسمها فريق سيدات الأهلي بنتيجة 89-62.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 33-16، وفي الفترة الثانية واصل الأهلي تقدمه بنتيجة 58-36، وفي الفترة الثالثة انتهت بتقدم الأهلي بنتيجة 74-45، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بفوز الأهلي بنتيجة 89-62.
وشهدت المباراة أداءً تكتيكيًا لسيدات سلة الأهلي، حيث أشاد الجهاز الفني بقيادة طارق خيري بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز.
وحصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج ببطولة إفريقيا ودوري المرتبط، قبل أن يفوز ببطولة منطقة القاهرة.