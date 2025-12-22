تحذير شديد اللهجة من جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي.. تفاصيل

حذر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لاعبي الفريق الأول، من زيادة الوزن خلال إجازتهم، مؤكدًا أن أي لاعب سيزيد وزنه لن يلعب مواجهة نوتنجهام فورست، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، المعروف بصرامته في النظام الغذائي والتدريبات البدنية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "كل لاعب وزنه معروف، سيعودون الخميس المقبل وسأكون هناك لأراقب عدد الكيلوجرامات الزائدة لأرى ما إذا كانوا اكتسبوا وزنا زائدا".

وتابع: "في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام أريد أن أرى كيف سيعودون، يمكنهم تناول الطعام ولكنني أريد السيطرة عليهم، يجب اختيار تشكيلة لمباراة السبت المقبل ضد نوتنجهام فورست".

وأضاف: "تخيل لاعبا يحظى بجسد مثالي حاليا لكنه سيصل بثلاثة كيلوجرامات زائدة، سيبقى في مانشستر، لن يسافر إلى نوتنجهام فورست".

وأوضح جوارديولا، الذي انتقد لاعب وسط منتخب إنجلترا كالفن فيليبس بعد عودته من كأس العالم 2022 بسبب وزنه الزائد، أيضا إنه من المهم أن يستريح اللاعبون من جدول المباريات المزدحم.

وواصل: "الأسبوع المقبل سأقضي عطلة مع العائلة، تعلمت منذ وصولي إلى إنجلترا، أنه كلما أمكن منحهم أيام راحة، أفعل ذلك، جدول المباريات مزدحم للغاية ويجب على اللاعبين أن يصفوا أذهانهم".

واختتم: "عند العودة لاستئناف المباريات سيشعرون بالنشاط، على اللاعبين الذهاب مع عائلاتهم ونسيان كرة القدم، إنه أمر جيد، رؤيتهم للمدرب كل يوم أمر صعب للغاية".

ويتأخر سيتي، الذي فاز على ضيفه وست هام يونايتد 3-صفر يوم السبت الماضي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر بعد 17 مباراة، في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.