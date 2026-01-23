قبل مواجهة يانج أفريكانز .. أحمد شوبير يطرح سؤالا لجماهير الأهلي

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا لجماهير الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير : توقعاتك لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا؟

ويحتل فريق الأهلي على صدارة مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط



موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي