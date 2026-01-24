نتائج الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

وتقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

نتائج الجولة الأولى

وجاءت نتائج الجولة الأولى كاملة كالتالي:

بتروجت X هليوبوليس

فوز فريق مرتبط بتروجيت بنتيجة 3-1

فوز فريق رجال هليوبوليس بنتيجة 3-2

سموحة X الأهلي

فوز فريق مرتبط الأهلي بنتيجة 3-2

فوز فريق رجال الأهلي بنتيجة 3-0

الطيران X الزمالك

فوز فريق مرتبط الزمالك بنتيجة 3-0

فوز فريق رجال الزمالك بنتيجة 3-1