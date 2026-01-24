قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نتائج الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال

دوري الطائرة
دوري الطائرة
محمد سمير

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

وتقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

نتائج الجولة الأولى

وجاءت نتائج الجولة الأولى كاملة كالتالي:

بتروجت X هليوبوليس

فوز فريق مرتبط بتروجيت بنتيجة 3-1
فوز فريق رجال هليوبوليس بنتيجة 3-2

سموحة X الأهلي

فوز فريق مرتبط الأهلي بنتيجة 3-2
فوز فريق رجال الأهلي بنتيجة 3-0

الطيران X الزمالك

فوز فريق مرتبط الزمالك بنتيجة 3-0
فوز فريق رجال الزمالك بنتيجة 3-1

نتائج الجولة الأولى دوري المرتبط للكرة الطائرة لنهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة الأهلي الزمالك بتروجت سموحة

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
الطعام
وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

