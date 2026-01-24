قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
اليوم.. فراعنة اليد يختتمون دور المجموعات أمام أوغندا في أمم أفريقيا

محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال، مواجهة حاسمة من حيث الترتيب أمام منتخب أوغندا، في الواحدة ظهر اليوم السبت، ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بعدما ضمنوا رسميًا التأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، ليؤكد المنتخب مبكرًا جديته في المنافسة على اللقب القاري.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بقوة، بعدما تفوق على منتخب الجابون في مباراة الافتتاح بنتيجة 36-25، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز على منتخب أنجولا بنتيجة كبيرة 41-28، في لقاء شهد سيطرة كاملة من جانب المنتخب الوطني على مجريات اللعب.

الانتصاران وضعا المنتخب في صدارة مجموعته ومنحا الجهاز الفني فرصة التعامل مع لقاء أوغندا بمرونة أكبر، سواء من حيث إراحة بعض العناصر أو تجربة بدائل قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

وشهدت مباريات المنتخب حتى الآن تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم يحيى خالد، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأنجولا، إلى جانب الأداء المميز لكل من أكرم يسري ومحمد أوكا، الذين قدموا مستويات قوية سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

ويعكس هذا التنوع في التألق الجماعي الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المنتخب، وقدرته على الاعتماد على أكثر من حل داخل أرض الملعب.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم:
محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز جدو، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة الأداء التصاعدي خلال الأدوار المقبلة، في إطار سعي المنتخب للحفاظ على الهيمنة القارية وحصد اللقب الأفريقي.

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

