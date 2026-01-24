اليوم.. فراعنة اليد يختتمون دور المجموعات أمام أوغندا في أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال، مواجهة حاسمة من حيث الترتيب أمام منتخب أوغندا، في الواحدة ظهر اليوم السبت، ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بعدما ضمنوا رسميًا التأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، ليؤكد المنتخب مبكرًا جديته في المنافسة على اللقب القاري.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بقوة، بعدما تفوق على منتخب الجابون في مباراة الافتتاح بنتيجة 36-25، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز على منتخب أنجولا بنتيجة كبيرة 41-28، في لقاء شهد سيطرة كاملة من جانب المنتخب الوطني على مجريات اللعب.

الانتصاران وضعا المنتخب في صدارة مجموعته ومنحا الجهاز الفني فرصة التعامل مع لقاء أوغندا بمرونة أكبر، سواء من حيث إراحة بعض العناصر أو تجربة بدائل قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

وشهدت مباريات المنتخب حتى الآن تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم يحيى خالد، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأنجولا، إلى جانب الأداء المميز لكل من أكرم يسري ومحمد أوكا، الذين قدموا مستويات قوية سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

ويعكس هذا التنوع في التألق الجماعي الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المنتخب، وقدرته على الاعتماد على أكثر من حل داخل أرض الملعب.

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم:

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز جدو، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة الأداء التصاعدي خلال الأدوار المقبلة، في إطار سعي المنتخب للحفاظ على الهيمنة القارية وحصد اللقب الأفريقي.