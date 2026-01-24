إعلامي يكشف تفاصيل تطورات أزمة بنتايك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن آخر تطورات أزمة مستحقات اللاعب المغربي بنتايك مع ناديه الزمالك.

وقال فايق عبر برنامجه «الكورة مع فايق» المذاع على قناة «MBC Masr 2»: «عُقدت جلسة بالأمس بين اللاعب بنتايك ووكيله وكلًا من حسين لبيب رئيس النادي، وجون إدوارد المدير الرياضي، بعد فترة من انقطاع اللاعب عن التدريبات».

وأضاف: «تم الاتفاق خلال الجلسة على حل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة، والتي تبلغ 150 ألف دولار للاعب و40 ألف يورو لوكيله».

وأضاف: «رجل الأعمال ممدوح عباس تعهد خلال الجلسة بأنه سيتكفل بحل هذه الأزمة بشكل كامل وسيرسل المبلغ المطلوب، لإنهاء المشكلة وعودة اللاعب للتدريبات مجدداً»