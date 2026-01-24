مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز اليوم السبت لمواجهة قوية أمام فريق نهضة بركان المغربي في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اللقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نقاط حاسمة تعزز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

يُقام اللقاء في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نهضة بركان بالمغرب. يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية كاملة تشمل التحليلات الفنية قبل وبعد المباراة، مما يمنح المشاهدين رؤية شاملة لأحداث اللقاء.

طموحات الفريقين في البطولة

يعتبر بيراميدز أحد الفرق المصرية الطموحة في البطولة هذا الموسم، ويأمل في تعزيز موقعه في المجموعة عبر تحقيق الفوز على أرض المنافس. بينما يسعى نهضة بركان لتعويض أي تعثر سابق والحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.



الرهانات الفنية والاستعدادات

تشير التحليلات إلى أن المباراة ستكون مليئة بالإثارة التكتيكية، حيث يعتمد الفريقان على أساليب هجومية متوازنة مع الانضباط الدفاعي. يسعى المدربان إلى استغلال نقاط ضعف المنافس واستثمار الفرص السريعة، مع توقع نزاع على السيطرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.



أهمية النقاط في دور المجموعات

مع مرور ثلاث جولات من البطولة، أصبحت كل نقطة مهمة في ترتيب المجموعة، سواء بالنسبة لبيراميدز أو نهضة بركان. الفوز في هذه المباراة قد يمنح الفريق المتأهل دفعة قوية نحو الصدارة ويقربه من التأهل، بينما أي نتيجة أخرى قد تُعقد حسابات المجموعة وتزيد من حدة المنافسة في الجولات القادمة



