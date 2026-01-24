قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
الأجواء دافئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن حالة الطقس
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز اليوم السبت لمواجهة قوية أمام فريق نهضة بركان المغربي في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

اللقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نقاط حاسمة تعزز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

يُقام اللقاء في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نهضة بركان بالمغرب. يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية كاملة تشمل التحليلات الفنية قبل وبعد المباراة، مما يمنح المشاهدين رؤية شاملة لأحداث اللقاء.

طموحات الفريقين في البطولة

يعتبر بيراميدز أحد الفرق المصرية الطموحة في البطولة هذا الموسم، ويأمل في تعزيز موقعه في المجموعة عبر تحقيق الفوز على أرض المنافس. بينما يسعى نهضة بركان لتعويض أي تعثر سابق والحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.
 

الرهانات الفنية والاستعدادات

تشير التحليلات إلى أن المباراة ستكون مليئة بالإثارة التكتيكية، حيث يعتمد الفريقان على أساليب هجومية متوازنة مع الانضباط الدفاعي. يسعى المدربان إلى استغلال نقاط ضعف المنافس واستثمار الفرص السريعة، مع توقع نزاع على السيطرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.
 

أهمية النقاط في دور المجموعات

مع مرور ثلاث جولات من البطولة، أصبحت كل نقطة مهمة في ترتيب المجموعة، سواء بالنسبة لبيراميدز أو نهضة بركان. الفوز في هذه المباراة قد يمنح الفريق المتأهل دفعة قوية نحو الصدارة ويقربه من التأهل، بينما أي نتيجة أخرى قد تُعقد حسابات المجموعة وتزيد من حدة المنافسة في الجولات القادمة


 

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

الهواتف القديمة

يارا حسام حسن

دعاء قبل النوم في شعبان

الطيران الأمريكية

موعد أول يوم من رمضان 2026

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

شوبير

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة التطورات فى غزة والسودان

إيران

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

