10 لاعبين مصريين في دور الـ16 ببطولة الأبطال للاسكواش في نيويورك

نجح 10 لاعبين ولاعبات مصريين في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الأبطال للاسكواش، أولى بطولات فئة البلاتينيوم خلال عام 2026، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 إلى 30 يناير الجاري.

وتقام البطولة بجوائز مالية ضخمة تبلغ 239 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها للسيدات، ما يمنحها أهمية خاصة على مستوى التصنيف العالمي والصراع على صدارة اللعبة.

وجاء تأهل اللاعبين المصريين بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي التي أُقيمت على مدار اليومين الماضيين، ليضرب أبناء وبنات مصر موعدًا قويًا في الأدوار الإقصائية، وسط منافسة عالمية شرسة.

وضمت قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 كلًا من:

مصطفى عسل، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، هانيا الحمامي، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، نور الشربيني، فيروز أبو الخير، وأمينة عرفي.

ويعكس هذا العدد الكبير من المتأهلين حجم التفوق المصري المعتاد في بطولات الاسكواش الكبرى، خاصة في فئة البلاتينيوم التي تضم نخبة لاعبي العالم.

قائمة منتخب الاسكواش

وشهد جدول منافسات بطولة الأبطال مشاركة 20 لاعبًا ولاعبة من مصر، بواقع 9 لاعبين في منافسات الرجال و11 لاعبة في منافسات السيدات، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة الأبطال المصريين في اللعبة.

وضمت قائمة الرجال:

مصطفى عسل، فارس الدسوقي، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، مازن هشام، علي أبو العينين، كريم عبد الجواد، وكريم التركي.

فيما جاءت قائمة السيدات مكونة من:

هانيا الحمامي، كنزي أيمن، ندى عباس، هنا معتز، مريم متولي، سنا إبراهيم، هنا رمضان، نور الشربيني، زينة ميكيوي، فيروز أبو الخير، وأمينة عرفي.

صدارة عالمية مصرية في التصنيف الجديد

وعلى صعيد التصنيف العالمي، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف الجديد لشهر يناير، والذي شهد استمرار السيطرة المصرية على القمة، حيث واصل مصطفى عسل تصدر تصنيف الرجال، بينما حافظت هانيا الحمامي على صدارة تصنيف السيدات.

وشهد التصنيف بعض التغيرات اللافتة، حيث تراجعت البطلة المصرية نور الشربيني مركزًا لتحتل المركز الخامس عالميًا، في المقابل تقدم كريم عبد الجواد مركزًا واحدًا ليصعد إلى المركز الرابع في تصنيف الرجال، ليواصل حضوره بين نخبة لاعبي العالم.