قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية تالجو ومكيف وروسي اليوم السبت 24 يناير 2026
سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل
صرخات هزت المستطيل الأخضر.. أخطر 10 إصابات غيرت تاريخ نجوم كرة القدم
رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة عربية.. بيراميدز يصطدم بنهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

تتجه الأنظار اليوم، السبت إلى مواجهة قوية تجمع بيراميدز ونهضة بركان المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الندية والإثارة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تُعيد إلى الأذهان مواجهة السوبر الأفريقي التي أُقيمت في القاهرة، والتي نجح خلالها بيراميدز في حصد اللقب على حساب نهضة بركان، ما يمنح اللقاء طابعًا ثأريًا للفريق المغربي.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، الأمر الذي يضاعف من أهمية المباراة في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة مع تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين.

ويأمل نهضة بركان في استعادة توازنه القاري وتعويض خسارة السوبر الأفريقي، من خلال تحقيق انتصار يمنحه أفضلية كبيرة نحو حسم بطاقة العبور، بينما يعتمد بيراميدز على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويملك بيراميدز عناصر هجومية مؤثرة، في مقدمتها المغربي محمد الشيبي على الجبهة اليمنى، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، فضلًا عن الصفقة الجديدة الفلسطيني حامد حمدان، المرشح للظهور في خط الوسط خلال المواجهة.

وفي إطار نفس الجولة، يلتقي باور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري، في مواجهة لا تقل أهمية ضمن صراع المجموعة.

بيراميدز نهضة بركان نهضة بركان المغربي دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

زاهى حواس

زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب غداً

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

وزير الري

رئاسة مصرية يابانية مشتركة للمسار الثالث بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

فيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد