قمة عربية.. بيراميدز يصطدم بنهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار اليوم، السبت إلى مواجهة قوية تجمع بيراميدز ونهضة بركان المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يُتوقع أن يحمل الكثير من الندية والإثارة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تُعيد إلى الأذهان مواجهة السوبر الأفريقي التي أُقيمت في القاهرة، والتي نجح خلالها بيراميدز في حصد اللقب على حساب نهضة بركان، ما يمنح اللقاء طابعًا ثأريًا للفريق المغربي.

ويدخل الفريقان المواجهة وهما يتقاسمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، الأمر الذي يضاعف من أهمية المباراة في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة مع تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين.

ويأمل نهضة بركان في استعادة توازنه القاري وتعويض خسارة السوبر الأفريقي، من خلال تحقيق انتصار يمنحه أفضلية كبيرة نحو حسم بطاقة العبور، بينما يعتمد بيراميدز على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

ويملك بيراميدز عناصر هجومية مؤثرة، في مقدمتها المغربي محمد الشيبي على الجبهة اليمنى، إلى جانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، فضلًا عن الصفقة الجديدة الفلسطيني حامد حمدان، المرشح للظهور في خط الوسط خلال المواجهة.

وفي إطار نفس الجولة، يلتقي باور ديناموز الزامبي مع ريفرز يونايتد النيجيري، في مواجهة لا تقل أهمية ضمن صراع المجموعة.