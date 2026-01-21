فنانون بدأوا العام بروح نقية… نجوم يؤدون مناسك العمرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
كريم ناصر

حرص العديد من الفنانين على أداء مناسك العمرة ومشاركة صورهم من أمام الكعبة والدعاء من الأراضي المقدسة في بداية العام الجديد كبداية جديدة برونزيات مقدسة.

إلهام شاهين

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صورا لها مع ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين أثناء أداء مناسك العمرة.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: "عمرة لأمى الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان، ومعايا حبيبة قلبى إلهام الصغيرة.. ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها.. فاضل شهر بالظبط على رمضان وأنا بحب شهر رمضان جدا.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين.. ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

بوسي

وأدت الفنانة بوسي، مناسك العمرة وعبرت عن سعادتها بهذه الرحلة الروحانية.
وكتبت بوسي  عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الحمد لله والشكر لله الذى تم على بنعمته اللهم تقبل مني".

رامز جلال

وشارك رامز جلال عدة صور له أثناء تأدية مناسك العمرة، معلقاً: "اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكه".

أدت الفنانة رانيا منصور مناسك العمرة، حيث شاركت صورة من أمام الكعبة على إنستجرام وعلقت قائلاً: "الحمد لله ربنا أكرمنى بعمرة ربنا يكتبها لكل مشتاق".

أحمد حاتم وأحمد داود


واجتمع أحمد حاتم وأحمد داود في تأدية مناسك العمرة،  ،كما حرص الفنان تامر هجرس على تأدية مناسك العمرة برفقة أسرته، ونشر صورة تجمعه بزوجته وابنتيه من أمام الكعبة.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

