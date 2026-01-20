إلهام شاهين تنشر صورا أثناء تأدية مناسك العمرة| شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا من أمام الحرم وهي تؤدي مناسك العمرة، وظهرت معها في الصور ابنة شقيقها التي سميت على اسمها إلهام.



وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: "عمرة لأمى الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان.. ومعايا حبيبة قلبى إلهام الصغيرة.. ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها.. فاضل شهر بالظبط على رمضان وأنا بحب شهر رمضان جدًا.. كل سنة وإحنا كلنا طيبين.. ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

وقد حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفائزين فى حفل توزيع جوائز «joy awards»، معربةً عن سعادتها بالحفل وبفوز الجميع.

ونشرت إلهام مجموعة صور جمعتها بالفائزين وعلقت عليها قائلةً: «مبروك لكل الفائزين بالجوائز فى joy awards.. أنغام وماجد الكدوانى وكاريس بشار وهشام ماجد وأصالة وفضل شاكر وطه دسوقي و عصام عمر وشجون».