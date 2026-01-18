إلهام شاهين توجه رسالة للفائزين في حفل توزيع جوائز joy awards

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة الفائزين فى حفل توزيع جوائز «joy awards»، معربةً عن سعادتها بالحفل وبفوز الجميع.

ونشرت إلهام مجموعة صور جمعتها بالفائزين وعلقت عليها قائلةً: «مبروك لكل الفائزين بالجوائز فى joy awards.. أنغام وماجد الكدوانى وكاريس بشار وهشام ماجد وآصاله وفضل شاكر وطه دسوقي و عصام عمر وشجون».

وتابعت إلهام: «وكل الفائزين مبروك عليهم وربنا يوفقهم في القادم بإذن الله».

وجاء من أبرز الحضور على اللافندر كاربت نجم بوليوود شاروخان، والنجم خالد أرغنتش، والنجمة توبا بويوكستون، إضافة إلى كل من هاندا ارتشيل، هازال كايا، ماريتا الحلانى، ستيفانى عطا الله، وإلهام شاهين. كما توافد على الريد كاربت كل من النجم التركى باريش أردوشن، والفنان زياد برجى، والفنانة ولبلبة، حيث تألق الحضور بإطلالاتهم المختلفة وجذبوا أنظار الجمهور ووسائل الإعلام