إلهام شاهين تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين في أحدث ظهور

خطفت إلهام شاهين الأنظار بإطلالة كاجوال كشفت عن أناقتها، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الفاتح ونسقت معه بلوفر باللون البرتقالي.

انتعلت إلهام شاهين حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







