إلهام شاهين تتألق بالأحمر في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة القديرة إلهام شاهين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنسجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



أحدث ظهور لـ إلهام شاهين

خطفت إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر و نسقت معه جاكت فرو باللون البني.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البني، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، واتسمت إطلالتها بأنها كشفت عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على شعرها البني القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.