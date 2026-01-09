نسرين طافش تبهر متابعيها بأناقتها في باريس.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في باريس.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكت طويل للغاية باللون البيج، ونسقت مع بعض الإكسسوارات.

انتعلت نسرين طافش بوت باللون البيج مع حقيبة يد منوسطة الحجم باللون البيج الغامق، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.