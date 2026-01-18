قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميثاق جديد لمجلس السلام في غزة.. ترامب يقرّر من ينضم ومدة العضوية 3 سنوات
عاجل | سانا: تنظيم قسد يُفجّر الجسر القديم على نهر الفرات في مدينة الرقة
بعد الخسارة أمام نيجيريا.. «شوبير» يضع خارطة طريق لمصر في المونديال
«الإعلاميين» تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي».. الشروط وآليات التقديم
«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا
لاستكمال مناقشة قانون ضريبة العقارات .. «الشيوخ» يستأنف عقد جلساته العامة اليوم
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 18-1-2026
5 مشكلات نفسية شائعة بين جيل زد .. خبيرة توضّح الأسباب وطرق التعامل
تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجد الكدواني يكشف تأثير الفن: «سيكون حسابنا عسير أمام الله إذا لم نؤثر في نفوس الناس»

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
علا محمد

فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن فيلم "فيها إيه يعني"، خلال حفل Joy Awards هذا العام.

وقدّم الجائزة الإعلامي باسم يوسف، وقال الكدواني خلال الحفل: «ممتن جدًا، أحمد مالك يستحق أضعاف أضعاف الجائزة، وبشكر الله على النعمة التي أنا فيها، وأود أن أشكر كل صناع الفيلم، لأن الفيلم بُذل فيه مجهود كبير، كما أشكر زوجتي وابني وابنتي الذين يدعمونني نفسيًا ويصبرون على صعوبات المهنة».

وأضاف ماجد الكدواني: «عندما أذهب إلى أي مهرجان في أي مكان أشعر برهبة كبيرة لأني أمثل بلدي، واليوم أشعر بمهابة وفخر عظيم. قلبي يرتجف عند سماع كلمة 'الفنان المصري'، وفخور أن أمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق. وأشكر المملكة العربية السعودية أرضًا وشعبًا على إتاحة الفرصة لي للوقوف هنا. الفن له تأثير عظيم، وأشكر كل من صوّت لي في الوطن العربي».

وتابع: «رأي الجمهور أمر مخيف، الفن مهنة مقدسة، وسيكون حسابنا عسير أمام الله إذا لم نؤثر في نفوس الناس».

وأتم: «أشكر الجمهور السعودي، هذا الجمهور المتذوق لكل أنواع الفنون. الفن يجمعنا من كل أنحاء العالم، وحتى الذين رحلوا ما زالوا يعيشون معنا».

الفنان ماجد الكدواني ماجد الكدواني فيها إيه يعني فيلم فيها إيه يعني حفل joy award الكدواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

الاهلي

الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من ضباب وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

خالد الغندور

«الغندور»: إبراهيما ديابتي يقترب من الشارقة الإماراتي | تفاصيل

بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد