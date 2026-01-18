ماجد الكدواني يكشف تأثير الفن: «سيكون حسابنا عسير أمام الله إذا لم نؤثر في نفوس الناس»

فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن فيلم "فيها إيه يعني"، خلال حفل Joy Awards هذا العام.

وقدّم الجائزة الإعلامي باسم يوسف، وقال الكدواني خلال الحفل: «ممتن جدًا، أحمد مالك يستحق أضعاف أضعاف الجائزة، وبشكر الله على النعمة التي أنا فيها، وأود أن أشكر كل صناع الفيلم، لأن الفيلم بُذل فيه مجهود كبير، كما أشكر زوجتي وابني وابنتي الذين يدعمونني نفسيًا ويصبرون على صعوبات المهنة».

وأضاف ماجد الكدواني: «عندما أذهب إلى أي مهرجان في أي مكان أشعر برهبة كبيرة لأني أمثل بلدي، واليوم أشعر بمهابة وفخر عظيم. قلبي يرتجف عند سماع كلمة 'الفنان المصري'، وفخور أن أمثل مصر على أرض هذا البلد الغالي والشقيق. وأشكر المملكة العربية السعودية أرضًا وشعبًا على إتاحة الفرصة لي للوقوف هنا. الفن له تأثير عظيم، وأشكر كل من صوّت لي في الوطن العربي».

وتابع: «رأي الجمهور أمر مخيف، الفن مهنة مقدسة، وسيكون حسابنا عسير أمام الله إذا لم نؤثر في نفوس الناس».

وأتم: «أشكر الجمهور السعودي، هذا الجمهور المتذوق لكل أنواع الفنون. الفن يجمعنا من كل أنحاء العالم، وحتى الذين رحلوا ما زالوا يعيشون معنا».