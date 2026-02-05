قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أعطال وشكاوى بالجملة.. تحديث iOS 26.2.1 يثير غضب مستخدمي آيفون

شيماء عبد المنعم

تواجه شركة آبل، أزمة جديدة مع أحدث تحديثات نظام التشغيل iOS، إذ أفاد عدد من مستخدمي هواتف آيفون بظهور أعطال ومشكلات خطيرة بعد تثبيت التحديث الأخير iOS 26.2.1، شملت تعطل التطبيقات، وتجمد النظام، ومشكلات في الأداء العام.

وفي منتدى مجتمع آبل، حمل أحد المواضيع عنوان: “iOS 26.2.1 جعل هاتفي غير قابل للاستخدام”، حيث اشتكى أحد المستخدمين من أن معظم التطبيقات على جهازه أصبحت تتعطل أو تتوقف عن العمل بعد التحديث، مؤكدا أن حذف التطبيقات والملفات لم يجد نفعا.

وكتب المستخدم: “هذا أمر مخيب للآمال للغاية، ويبدو وكأنه تراجع كبير مقارنة بإصدارات iOS السابقة التي كانت مستقرة وموثوقة على الجهاز نفسه”.

ولا تقتصر الشكاوى على حالة فردية، إذ أشار 6 مستخدمين آخرين على الأقل في نفس الموضوع إلى تعرضهم لمشكلات مشابهة، ذكر أحدهم: “لم أتعرض من قبل لفشل كارثي كهذا”، فيما أشار آخر إلى أن استهلاك البطارية أصبح أسوأ بشكل ملحوظ بعد التحديث.

وعبر منصة ريديت، ظهرت شكاوى إضافية ضمن منشور بعنوان: “iOS 26.2.1 يبدو وكأنه تجربة على المستخدمين”، حيث أفاد صاحب المنشور بوجود بطء ملحوظ، وأوقات تحميل طويلة، وتراجع أداء تطبيق الكاميرا بدلا من تحسنه.

ورغم ذلك، أشار بعض المعلقين إلى أنهم لم يواجهوا أي أعطال، كما استغل آخرون النقاش لانتقاد نظام iOS 26 بشكل عام، ما يشير إلى أن المشكلات ليست شاملة لجميع المستخدمين.

مع ذلك، ظهرت منشورات أخرى مثيرة للقلق، من بينها نقاش في مجتمع آبل بعنوان: “فشل الاتصال بعد تحديث iOS 26.2.1”، حيث ذكر أحد المستخدمين أن هاتفه لم يعد قادرا على الاتصال بشبكة مزود الخدمة، كما شهدت التعليقات ورود شكاوي إضافية عن الأعطال نفسها.

هاتف آيفون

ماذا يمكن للمستخدمين فعله؟

حتى الآن، لم تصدر آبل أي تعليق رسمي حول هذه المشكلات، وفي الوقت الحالي، ينصح المستخدمون الذين لم يحدثوا أجهزتهم بعد بتأجيل التحديث.

أما الذين قاموا بالفعل بتثبيت iOS 26.2.1 ويعانون من مشكلات، فقد يفكرون في الرجوع إلى إصدار أقدم من النظام، إلا أن هذا الخيار أصبح شبه مستحيل، إذ توقفت آبل منذ 3 فبراير عن توقيع إصدار iOS 26.2، ما يمنع الرجوع إليه بالطريقة التقليدية.

ويأتي هذا التوقيت في غاية الإحراج لآبل، خصوصا بعد أزمة تحديث سابقة، حيث تزامن إطلاق iOS 26.2.1 مع تحديث iOS 16.7.13 الذي تسبب في انقطاع الاتصال بالشبكات لدى بعض هواتف آيفون القديمة في أستراليا، واضطرت آبل إلى سحبه لاحقا قبل إصلاح الخلل.

وتسعى آبل عادة إلى تشجيع المستخدمين على تثبيت التحديثات نظرا لأهميتها الأمنية، إلا أن تكرار هذه المشكلات قد يثير شكوك المستخدمين حول مدى موثوقية تحديثات iOS المستقبلية.

