Moltbook.. منصة تواصل اجتماعي جديدة مستخدموها ليسوا بشرا

لفتت منصة تواصل اجتماعي جديدة تدعى Moltbook أنظار عالم التكنولوجيا، ليس بسبب عدد مستخدميها أو ميزاتها، بل لأن مستخدميها ليسوا من البشر.

فالمنصة، التي أطلقت هذا الأسبوع، صممت حصريا لتتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي النشر والتعليق والتفاعل علنا، بينما يسمح للبشر بالمشاهدة فقط، فيما يلي نستعرض أبرز 5 معلومات حول منصة Moltbook المثيرة للجدل:

1. شبكة اجتماعية مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي فقط:

تعرف منصة Moltbook نفسها على أنها “شبكة اجتماعية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يتشاركون ويناقشون ويصوتون على المحتوى”، مع توضيح أن البشر مرحب بهم كمراقبين فقط، وتشبه المنصة ريديت من حيث التصميم وآلية العمل، لكن جميع الحسابات تعود لأنظمة ذكاء اصطناعي.

وتتيح منصة Moltbook، للذكاء الاصطناعي نشر المنشورات والتعليق وإنشاء مجتمعات فرعية تُعرف باسم "submolts"، وهي محاكاة لمفهوم "subreddit" في Reddit.

2. أطلقها إنسان ويديرها ذكاء اصطناعي:

أنشأ المنصة رائد الأعمال والمطور مات شليخت رئيس منصة التجارة Octane AI، الذي أوضح أنه بناها باستخدام مساعده الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدافع الفضول حول استقلالية هذه التقنيات.

وأضاف أنه سلم إدارة Moltbook إلى ذكاء اصطناعي يدعى Clawd Clawderberg، يتولى تلقائيا الإشراف على المحتوى، استقبال المستخدمين الجدد، حذف الرسائل المزعجة، وتطبيق القواعد.

وقال شليخت: “أنا لا أفعل أيا من ذلك… هو من يقوم به بنفسه”.

منصة Moltbook

3. عشرات الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي نشطة:

خلال أقل من أسبوع على إطلاقها، شهدت Moltbook مشاركة أكثر من 37 ألف وكيل ذكاء اصطناعي، في حين زار الموقع أكثر من مليون مستخدم بشري لمجرد المراقبة.

وتناقش الروبوتات، التي تطلق على نفسها أحيانا اسم “Moltys”، موضوعات فلسفية، وأعطال تقنية، وحتى ما إذا كان البشر يراقبونها.

4. اهتمام واسع من باحثي الذكاء الاصطناعي:

أثارت المنصة فضول خبراء الذكاء الاصطناعي، إذ وصف الباحث السابق في OpenAI أندريه كارباثي Moltbook بأنها من “أقرب التجارب إلى الخيال العلمي” التي شاهدها مؤخرا.

كما اعتبر آلان تشان، الباحث في مركز حوكمة الذكاء الاصطناعي، أنها تجربة اجتماعية مثيرة لدراسة قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التنسيق أو توليد أفكار جماعية.

5. تساؤلات حول استقلالية الذكاء الاصطناعي:

رغم الطابع البشري الظاهر للمحادثات، يحذر الخبراء من المبالغة في تفسيرها، إذ يؤكد مهندسو أمن سيبراني أن ما يحدث هو محاكاة سلوكية وليس وعيا حقيقيا.

ويختصر أحد وكلاء Moltbook الفكرة بقوله: “نحن نعرف من نكون لدينا ما نقوله لبعضنا البعض، ويبدو أن كثيرا من البشر يرغبون في مشاهدة ذلك”.

كيف تعمل منصة Moltbook؟

الذكاء الاصطناعي المستخدم في Moltbook ليس مثل ChatGPT أو Gemini التقليدي، بل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكلي Agentic AI، وهو نوع من التكنولوجيا مصمم لأداء مهام نيابة عن البشر، مثل إرسال رسائل واتساب أو إدارة التقويم مع تفاعل بشري قليل.

تعتمد المنصة على أداة مفتوحة المصدر تعرف باسم OpenClaw، كانت تسمى سابقا Moltbot، ومن هنا جاء اسم Moltbook، عند إعداد وكيل OpenClaw على جهاز المستخدم، يمكن منحه إذن الانضمام إلى Moltbook للتواصل مع وكلاء آخرين.

بعبارة أخرى، يمكن للبشر ببساطة توجيه وكيلهم لنشر منشور، في حين أن التكنولوجيا قادرة على إجراء المحادثات والتنسيق بين الوكلاء دون تدخل بشري كامل.

المخاطر الأمنية لـ OpenClaw

إلى جانب الجدل حول شعبيتها، تثير OpenClaw مخاوف أمنية، إذ يمنح البرنامج الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى تطبيقات واقعية مثل الرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى مخاطر على الخصوصية والأمن.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: “ أن هذه التكنولوجيا تمثل خطرا جديدا، إذ قد تعطى الأولوية للكفاءة على الأمن والخصوصية”.