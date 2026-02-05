قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Moltbook.. منصة تواصل اجتماعي جديدة مستخدموها ليسوا بشرا

Moltbook
Moltbook
شيماء عبد المنعم

لفتت منصة تواصل اجتماعي جديدة تدعى Moltbook أنظار عالم التكنولوجيا، ليس بسبب عدد مستخدميها أو ميزاتها، بل لأن مستخدميها ليسوا من البشر. 

فالمنصة، التي أطلقت هذا الأسبوع، صممت حصريا لتتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي النشر والتعليق والتفاعل علنا، بينما يسمح للبشر بالمشاهدة فقط، فيما يلي نستعرض أبرز 5 معلومات حول منصة Moltbook المثيرة للجدل:

1. شبكة اجتماعية مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي فقط:

تعرف منصة Moltbook نفسها على أنها “شبكة اجتماعية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يتشاركون ويناقشون ويصوتون على المحتوى”، مع توضيح أن البشر مرحب بهم كمراقبين فقط، وتشبه المنصة ريديت من حيث التصميم وآلية العمل، لكن جميع الحسابات تعود لأنظمة ذكاء اصطناعي.

وتتيح منصة Moltbook، للذكاء الاصطناعي نشر المنشورات والتعليق وإنشاء مجتمعات فرعية تُعرف باسم "submolts"، وهي محاكاة لمفهوم "subreddit" في Reddit.

2. أطلقها إنسان ويديرها ذكاء اصطناعي:

أنشأ المنصة رائد الأعمال والمطور مات شليخت رئيس منصة التجارة Octane AI، الذي أوضح أنه بناها باستخدام مساعده الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدافع الفضول حول استقلالية هذه التقنيات. 

وأضاف أنه سلم إدارة Moltbook إلى ذكاء اصطناعي يدعى Clawd Clawderberg، يتولى تلقائيا الإشراف على المحتوى، استقبال المستخدمين الجدد، حذف الرسائل المزعجة، وتطبيق القواعد.

وقال شليخت: “أنا لا أفعل أيا من ذلك… هو من يقوم به بنفسه”.

منصة Moltbook 

3. عشرات الآلاف من روبوتات الذكاء الاصطناعي نشطة:

خلال أقل من أسبوع على إطلاقها، شهدت Moltbook مشاركة أكثر من 37 ألف وكيل ذكاء اصطناعي، في حين زار الموقع أكثر من مليون مستخدم بشري لمجرد المراقبة.

وتناقش الروبوتات، التي تطلق على نفسها أحيانا اسم “Moltys”، موضوعات فلسفية، وأعطال تقنية، وحتى ما إذا كان البشر يراقبونها.

4. اهتمام واسع من باحثي الذكاء الاصطناعي:

أثارت المنصة فضول خبراء الذكاء الاصطناعي، إذ وصف الباحث السابق في OpenAI أندريه كارباثي Moltbook بأنها من “أقرب التجارب إلى الخيال العلمي” التي شاهدها مؤخرا. 

كما اعتبر آلان تشان، الباحث في مركز حوكمة الذكاء الاصطناعي، أنها تجربة اجتماعية مثيرة لدراسة قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التنسيق أو توليد أفكار جماعية.

5. تساؤلات حول استقلالية الذكاء الاصطناعي:

رغم الطابع البشري الظاهر للمحادثات، يحذر الخبراء من المبالغة في تفسيرها، إذ يؤكد مهندسو أمن سيبراني أن ما يحدث هو محاكاة سلوكية وليس وعيا حقيقيا.

ويختصر أحد وكلاء Moltbook الفكرة بقوله: “نحن نعرف من نكون لدينا ما نقوله لبعضنا البعض، ويبدو أن كثيرا من البشر يرغبون في مشاهدة ذلك”.

كيف تعمل منصة Moltbook؟

الذكاء الاصطناعي المستخدم في Moltbook ليس مثل ChatGPT أو Gemini التقليدي، بل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكلي Agentic AI، وهو نوع من التكنولوجيا مصمم لأداء مهام نيابة عن البشر، مثل إرسال رسائل واتساب أو إدارة التقويم مع تفاعل بشري قليل.

تعتمد المنصة على أداة مفتوحة المصدر تعرف باسم OpenClaw، كانت تسمى سابقا Moltbot، ومن هنا جاء اسم Moltbook، عند إعداد وكيل OpenClaw على جهاز المستخدم، يمكن منحه إذن الانضمام إلى Moltbook للتواصل مع وكلاء آخرين.

بعبارة أخرى، يمكن للبشر ببساطة توجيه وكيلهم لنشر منشور، في حين أن التكنولوجيا قادرة على إجراء المحادثات والتنسيق بين الوكلاء دون تدخل بشري كامل.

المخاطر الأمنية لـ OpenClaw

إلى جانب الجدل حول شعبيتها، تثير OpenClaw مخاوف أمنية، إذ يمنح البرنامج الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى تطبيقات واقعية مثل الرسائل الخاصة والبريد الإلكتروني، ما قد يؤدي إلى مخاطر على الخصوصية والأمن.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: “ أن هذه التكنولوجيا تمثل خطرا جديدا، إذ قد تعطى الأولوية للكفاءة على الأمن والخصوصية”.

Moltbook منصة Moltbook شبكة اجتماعية للذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

تطور جديد ينتظر سكان الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟.. الإعلام الإسباني يتحدث

هل يصبح حمزة عبد الكريم وريث محمد صلاح في أوروبا؟ الإعلام الإسباني يتحدث

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد