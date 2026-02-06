قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 6-2-2026
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من واتساب على آيفون

5 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من واتساب على آيفون
5 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من واتساب على آيفون
شيماء عبد المنعم

بالنسبة للكثير من مستخدمي آيفون، لا يقتصر واتساب على كونه تطبيقا للمراسلة فحسب، بل يعتبر مخزنا شخصيا للصور والذكريات، لذلك، فإن فقدان الصور قد يكون صادما أكثر مما تتوقع.

لحسن الحظ، الصور المحذوفة على واتساب ليست ضائعة إلى الأبد بالضرورة، فباتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن استعادتها، وهناك عدة طرق تساعدك على استرجاعها، إليك أهمها:

1. استعادة الصور من نسخة iCloud الاحتياطية الخاصة بـ واتساب:

إذا كان لديك النسخ الاحتياطية مفعلة، يقوم واتساب بحفظ الدردشات والوسائط في iCloud بشكل دوري، فقط اتبع خطوات الاستعادة التالية:

- افتح تطبيق واتساب ثم الإعدادات > الدردشات > نسخة احتياطية للدردشات.

- تحقق من تاريخ آخر نسخة احتياطية، إذا كانت قبل الحذف، احذف التطبيق ثم أعد تثبيته من App Store.

- تحقق من رقم هاتفك واختر استعادة سجل الدردشة.

ملاحظة: استعادة النسخة الاحتياطية ستؤدي إلى استبدال البيانات الحالية، أي أن الرسائل أو الصور التي تم حفظها بعد تاريخ النسخة الاحتياطية ستفقد.

2. التحقق من ألبوم "تم الحذف مؤخرا" في آيفون:

بعض صور واتساب يتم حفظها تلقائيا في تطبيق الصور على آيفون، عند الحذف، لا يتم مسحها مباشرة بل تنتقل إلى ألبوم Recently Deleted لمدة 30 يوما، إليك خطوات استعادتها:

- افتح تطبيق الصور > الألبومات > تم الحذف مؤخرًا.

- حدد الصور المطلوبة واضغط استعادة.

هذه الطريقة سريعة وفعالة إذا كان الحذف خلال الشهر الماضي، لكنها تعمل فقط للصور التي تم حفظها مسبقا في تطبيق الصور.

ألبوم Recently Deleted

3. استخدام برنامج Gbyte Recovery لاستعادة الصور:

إذا كانت النسخ الاحتياطية غير متوفرة أو قديمة، يمكن الاستعانة ببرامج الاستعادة مثل Gbyte Recovery، فهو يتيح استرجاع الصور المحذوفة دون مسح البيانات الحالية، كما يمكن اختيار ملفات محددة بدلا من استعادة كل البيانات، مما يجعل العملية أكثر أمانا وواقعية.
 

خطوات الاستخدام:

- اختر خيار المسح (سواء عبر تسجيل الدخول إلى Apple ID على الكمبيوتر أو عبر نسخة الويب من آيفون).

- ابدأ الفحص وانتظر انتهاء البرنامج من البحث عن الملفات القابلة للاسترجاع.

- عرض الصور القابلة للاستعادة واختيار المراد منها لإعادة فتحها على الكمبيوتر أو أي موقع متوافق.

- نجاح الاستعادة يعتمد على مدى استخدام الهاتف بعد حذف الصور.

Gbyte Recovery

4. البحث في مواقع تخزين أخرى:

في بعض الحالات، قد تكون الصور مخزنة في مكان آخر غير واتساب، مثل:

- مرفقات البريد الإلكتروني

- مجلدات iCloud Drive

- تطبيق Files

- أي مكان آخر تم حفظ الصور فيه مسبقا

هذه الطريقة قد تكون مرهقة وتستغرق وقتا، لكنها أحيانا تحل المشكلة دون برامج إضافية.

نصائح لتقليل خطر فقدان صور واتساب

من الأفضل دائما الوقاية بدلا من محاولة الاستعادة:

- تفعيل النسخ الاحتياطية التلقائية في iCloud.

- حفظ صور واتساب تلقائيا على الهاتف.

- أخذ نسخة احتياطية للـ آيفون قبل التحديث أو إعادة الضبط.

- مراجعة الملفات قبل حذفها أثناء تنظيف التخزين.

- تصدير الدردشات والصور المهمة بشكل دوري.

استعادة الصور المحذوفة الصور المحذوفة على واتساب استعادة الصور من iCloud صور واتساب المحذوفة استرجاع الصور المحذوفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد