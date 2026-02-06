5 طرق لاستعادة الصور المحذوفة من واتساب على آيفون

بالنسبة للكثير من مستخدمي آيفون، لا يقتصر واتساب على كونه تطبيقا للمراسلة فحسب، بل يعتبر مخزنا شخصيا للصور والذكريات، لذلك، فإن فقدان الصور قد يكون صادما أكثر مما تتوقع.

لحسن الحظ، الصور المحذوفة على واتساب ليست ضائعة إلى الأبد بالضرورة، فباتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن استعادتها، وهناك عدة طرق تساعدك على استرجاعها، إليك أهمها:

1. استعادة الصور من نسخة iCloud الاحتياطية الخاصة بـ واتساب:

إذا كان لديك النسخ الاحتياطية مفعلة، يقوم واتساب بحفظ الدردشات والوسائط في iCloud بشكل دوري، فقط اتبع خطوات الاستعادة التالية:

- افتح تطبيق واتساب ثم الإعدادات > الدردشات > نسخة احتياطية للدردشات.

- تحقق من تاريخ آخر نسخة احتياطية، إذا كانت قبل الحذف، احذف التطبيق ثم أعد تثبيته من App Store.

- تحقق من رقم هاتفك واختر استعادة سجل الدردشة.

ملاحظة: استعادة النسخة الاحتياطية ستؤدي إلى استبدال البيانات الحالية، أي أن الرسائل أو الصور التي تم حفظها بعد تاريخ النسخة الاحتياطية ستفقد.

2. التحقق من ألبوم "تم الحذف مؤخرا" في آيفون:

بعض صور واتساب يتم حفظها تلقائيا في تطبيق الصور على آيفون، عند الحذف، لا يتم مسحها مباشرة بل تنتقل إلى ألبوم Recently Deleted لمدة 30 يوما، إليك خطوات استعادتها:

- افتح تطبيق الصور > الألبومات > تم الحذف مؤخرًا.

- حدد الصور المطلوبة واضغط استعادة.

هذه الطريقة سريعة وفعالة إذا كان الحذف خلال الشهر الماضي، لكنها تعمل فقط للصور التي تم حفظها مسبقا في تطبيق الصور.

ألبوم Recently Deleted

3. استخدام برنامج Gbyte Recovery لاستعادة الصور:

إذا كانت النسخ الاحتياطية غير متوفرة أو قديمة، يمكن الاستعانة ببرامج الاستعادة مثل Gbyte Recovery، فهو يتيح استرجاع الصور المحذوفة دون مسح البيانات الحالية، كما يمكن اختيار ملفات محددة بدلا من استعادة كل البيانات، مما يجعل العملية أكثر أمانا وواقعية.



خطوات الاستخدام:

- اختر خيار المسح (سواء عبر تسجيل الدخول إلى Apple ID على الكمبيوتر أو عبر نسخة الويب من آيفون).

- ابدأ الفحص وانتظر انتهاء البرنامج من البحث عن الملفات القابلة للاسترجاع.

- عرض الصور القابلة للاستعادة واختيار المراد منها لإعادة فتحها على الكمبيوتر أو أي موقع متوافق.

- نجاح الاستعادة يعتمد على مدى استخدام الهاتف بعد حذف الصور.

Gbyte Recovery

4. البحث في مواقع تخزين أخرى:

في بعض الحالات، قد تكون الصور مخزنة في مكان آخر غير واتساب، مثل:

- مرفقات البريد الإلكتروني

- مجلدات iCloud Drive

- تطبيق Files

- أي مكان آخر تم حفظ الصور فيه مسبقا

هذه الطريقة قد تكون مرهقة وتستغرق وقتا، لكنها أحيانا تحل المشكلة دون برامج إضافية.

نصائح لتقليل خطر فقدان صور واتساب

من الأفضل دائما الوقاية بدلا من محاولة الاستعادة:

- تفعيل النسخ الاحتياطية التلقائية في iCloud.

- حفظ صور واتساب تلقائيا على الهاتف.

- أخذ نسخة احتياطية للـ آيفون قبل التحديث أو إعادة الضبط.

- مراجعة الملفات قبل حذفها أثناء تنظيف التخزين.

- تصدير الدردشات والصور المهمة بشكل دوري.