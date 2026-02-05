قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة خطيرة في WhatsApp.. غيروا هذه الإعدادات سريعا

WhatsApp
WhatsApp
شيماء عبد المنعم

كشف باحثو Google Project Zero، عن ثغرة في تطبيق WhatsApp قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات المستخدمين عبر إرسال ملفات مباشرة إلى هواتفهم. 

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة “mirror” البريطانية، فإن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو “خاصية التنزيل التلقائي للوسائط” في تطبيق واتساب، التي تحفظ الملفات على الجهاز فورا دون علم المستخدم.

يستغل القراصنة هذه الثغرة عبر إنشاء مجموعات وهمية ودعوة المستخدمين للانضمام، عند قبول الدعوة، يتم تنزيل الملفات المصابة تلقائيا، رغم عدم وضوح عدد المتأثرين، فإن المشكلة تثير قلق المليارات الذين يستخدمون التطبيق يوميا.

أطلقت منصة WhatsApp تحديثا لإصلاح الثغرة، لكن الخطر يبقى إذا استمرت ميزة التنزيل التلقائي مفعلة.

WhatsApp 

كيف تحمي نفسك

1. إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط:

- اذهب إلى الإعدادات > ثم التخزين والبيانات > التنزيل التلقائي للوسائط.
- قم بإلغاء تحديد جميع أنواع الوسائط (صور، صوت، فيديو، مستندات) لكل من البيانات الخلوية، Wi-Fi، والتجوال.

2. تقييد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات:

- اذهب إلى الإعدادات > الخصوصية > المجموعات> اختر جهات اتصالي أو جهات اتصالي باستثناء…، لاستبعاد أرقام غير موثوقة.

3.للمستخدمين العمليين:

- اجعل العضوية في المجموعات مقتصرة على جهات اتصال معروفة ومسؤولين معتمدين فقط.

باتباع هذه الخطوات، يمكن تقليل خطر استغلال الثغرة وحماية بياناتك الشخصية على WhatsApp.

وفي سياق متصل، أعلن تطبيق واتساب مرخرا عن إطلاق ميزة أمنية جديدة تحمل اسم إعدادات الحساب الصارمة Strict Account Settings، تهدف إلى تعزيز الحماية من الهجمات السيبرانية المتقدمة.

تضيف الميزة الجديدة طبقة أمان مشددة تعمل تلقائيا على حظر المرفقات والوسائط الواردة من جهات اتصال غير معروفة، إلى جانب كتم المكالمات القادمة من أرقام مجهولة لا توجد ضمن قائمة جهات الاتصال.

ولا تقتصر القيود على ذلك، إذ تحد الإعدادات الصارمة من عدد من وظائف واتساب الأخرى، من بينها تعطيل معاينات الروابط، وتقييد من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات، إضافة إلى منع غير جهات الاتصال من الاطلاع على الصورة الشخصية، ونبذة “حول”، وحالة الاتصال أو الظهور على التطبيق.

WhatsApp ثغرة واتساب تطبيق واتساب ميزة التنزيل التلقائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية

الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

كريم بنزيما

بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

سيراميكا

فتحي سند : سيراميكا كليوباترا يرفض التعثر .. ويؤكد صدارته بالفوز على غزل المحلة

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد