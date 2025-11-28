النيران تلتهم شقة عمرو عبد الجليل في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج

اشتغل حريق داخل شقة عمرو عبد الجليل في لوكيشن تصوير مسلسل "الكينج" اليوم المقرر عرضه رمضان 2026

اندلع حريق مفاجئ داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكنج" المقرر عرضه في رمضان 2026، حيث التهمت النيران شقة الفنان عمرو عبد الجليل التي يقيم فيها ضمن أحداث العمل، ما تسبب في تلف جزء كبير من الديكورات.

وأكدت مصادر من داخل فريق العمل أنه لا توجد أي إصابات بين الفنانين أو طاقم التصوير، موضحة أن الحريق اندلع ظهر اليوم وتمت السيطرة عليه سريعًا بواسطة فرق الحماية المدنية.

وأدى الحادث إلى توقف التصوير بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المعاينات وتأمين الموقع وإعادة تجهيز الديكور المحترق قبل استئناف العمل خلال الأيام المقبلة.

ويعد مسلسل الكينج" أحد الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2026، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل.