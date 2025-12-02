حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة حالة من حالة الطقس غير المستقرة، وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية – الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، والتي كشفت تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من الخميس 4 ديسمبر 2025 وحتى الاثنين 8 ديسمبر 2025، وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة وظهور عدة ظواهر جوية تستدعي الحذر.



انخفاض واضح في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تشير الخرائط الجوية إلى بقاء البلاد تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبيًا، لتسود حالة الطقس المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية: من 20 إلى 24 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 22 إلى 25 درجة

جنوب البلاد: من 23 إلى 30 درجة

طقس بارد صباحًا ومعتدل نهارًا

توضح توقعات حالة الطقس أن الأجواء ستكون باردة في الساعات الأولى من الصباح، ثم تميل للاعتدال نهارًا على معظم المناطق، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلًا، فالأجواء تميل للبرودة في أول الليل، وتصبح باردة في نهايته.

وأشارت الأرصاد، إلى أن ضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وتابع: "الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع توقع حدوث ارتفاع مؤقت في نهاية الأسبوع، حيث قد تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 26 أو 27 درجة مئوية، إلا أن هذا الارتفاع سيكون محدودا".

وشددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لمواجهة الطقس البارد، خاصة الأطفال وكبار السن، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

من أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة استمرار الشبورة المائية الكثيفة من الساعة4 وحتى 10 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتشير توقعات حالة الطقس إلى احتمال كثافتها أحيانًا على بعض الطرق، ما يتطلب القيادة بحذر شديد لتجنب الحوادث.

فرص أمطار على عدة مناطق

تشير الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس 4 ديسمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ورغم أنها أمطار خفيفة، لكنها تعكس حالة من التقلبات الجوية التي ترافق موجات الانخفاض الحراري.

نشاط للرياح على فترات

تتوقع الهيئة نشاطًا للرياح من الخميس 3 ديسمبر وحتى الاثنين 7 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسهم نشاط الرياح في زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وهو ما يميز حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.

نظرة عامة على حالة الطقس

تشير المعطيات العامة إلى أن البلاد مقبلة على موجة باردة نسبيًا، تتخللها شبورة مائية وأمطار خفيفة ونشاط للرياح، وهي سمات فصل الشتاء الذي بدأ تأثيره يظهر تدريجيًا.

وتبقى متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد ضرورية خلال الأيام المقبلة، خاصة للمسافرين وسائقي المركبات على الطرق السريعة.