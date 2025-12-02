قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

برودة الشتاء تقترب.. الأرصاد تكشف لـ صدى البلد تفاصيل الطقس والنصائح للمواطنين

موعد فصل الشتاء
موعد فصل الشتاء
ياسمين القصاص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي معتدل نهارا على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل على أغلب الأنحاء. وتشير التوقعات إلى استمرار برودة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يشهد طقس اليوم انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل الأجواء أقرب إلى أجواء الشتاء.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، وهو مستوى أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، وتابعت أن سوف يسود طقس معتدل خلال النهار، بينما تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت غانم، إلى أن ضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد. 

وتابع: "الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع توقع حدوث ارتفاع مؤقت في نهاية الأسبوع، حيث قد تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 26 أو 27 درجة مئوية، إلا أن هذا الارتفاع سيكون محدودا". 

وشددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لمواجهة الطقس البارد، خاصة الأطفال وكبار السن، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي: 

 القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة: 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ترشيحاتنا

رامي جمال

التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد بعد طرحه

فيلم ابن مين فيهم

ليلى علوي وبيومي فؤاد ينتهيان من تصوير ابن مين فيهم؟

فيلم الست

شوفت تحيّز ضد منى | مراد مكرم يثير الجدل بشأن فيلم الست

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد