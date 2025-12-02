برودة الشتاء تقترب.. الأرصاد تكشف لـ صدى البلد تفاصيل الطقس والنصائح للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويسود طقس خريفي معتدل نهارا على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل على أغلب الأنحاء. وتشير التوقعات إلى استمرار برودة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يشهد طقس اليوم انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل الأجواء أقرب إلى أجواء الشتاء.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، وهو مستوى أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، وتابعت أن سوف يسود طقس معتدل خلال النهار، بينما تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت غانم، إلى أن ضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وتابع: "الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع توقع حدوث ارتفاع مؤقت في نهاية الأسبوع، حيث قد تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 26 أو 27 درجة مئوية، إلا أن هذا الارتفاع سيكون محدودا".

وشددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لمواجهة الطقس البارد، خاصة الأطفال وكبار السن، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة: 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة 15 ودرجة الحرارة العظمى 28