أيمن الجميل يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويتوقع تطورات نوعية في 2026

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملموسا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن عام 2026 سيكون عاما مفصليا يشهد تطورات نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي والاستثماري في مصر.

وقال أيمن الجميل إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكس رؤية واضحة للحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأضاف أن المؤشرات العالمية الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية كبرى أظهرت تحسنا تدريجيا في تقييم أداء الاقتصاد المصري، سواء من حيث استقرار سعر الصرف، أو تحسن مؤشرات النمو، أو عودة الثقة في السوق المصرية كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة كايرو 3A أن ما تحقق من إصلاحات هيكلية خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره، مشددا على أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون عاملا حاسما في تحويل هذا التحسن إلى نمو مستدام يشعر به المواطن، ويعزز قدرة الشركات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم أيمن الجميل تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق قفزة نوعية خلال عام 2026، في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية قوية، وموقع إستراتيجي، وإرادة سياسية داعمة للاستثمار والتنمية.