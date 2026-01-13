محمود محي الدين يحذر من مخاطر عالمية تؤثر على اقتصاديات الإقليم والعالم

أجاب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، عن تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن مستقبل أسعار النفط، في ظل تسارع الأحداث العالمية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهدافه خفض أسعار النفط إلى مستوى 53 دولارًا للبرميل، عقب سيطرته على نفط فنزويلا، وتأثير ذلك على اقتصادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة.



وقال محيي الدين: «الرئيس ترامب، من خلال إجراءاته، يحاول التقليل من الأثر السلبي لهذه التحركات، لأن التدخل في فنزويلا، على سبيل المثال، كان له توقعات مختلفة تختلف عن اتجاهات أسعار النفط، كما أن التوتر في منطقة تعتمد بشكل أساسي على النفط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لذلك يبعث ترامب برسالة مفادها أن تداعيات هذه التدخلات ستكون تحت السيطرة، وإلا فإنه يمتلك أدوات أخرى، من بينها ما يمكن وصفه بالسلاح البطال الخاص بالتعريفات الجمركية والإجراءات الحمائية للسيطرة على الأوضاع».



وأضاف، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «يجب ألا نتعامل مع الأحداث من منظور حالة فردية أو شخص بعينه، حتى لو كان رئيس دولة، بل ننظر إلى الإطار السياسي والاقتصادي العام، ونسأل: ما المخاطر التي نتحسب لها عالميًا؟ وما السبل إقليميًا ومحليًا للتعامل معها؟ هناك عدد كبير من المخاطر التي يجب التعامل معها باعتبارها معطيات قائمة».

وتابع: «خلال الفترة الماضية تابعنا تقييمات صادرة عن جهات عدة، مثل مؤسسة أكسا للتأمين، التي لا تكتفي بتقدير المخاطر فقط، بل تقوم أيضًا بتسعيرها، وهو ما يجعل تقييماتها محل اهتمام جاد، إلى جانب مجلات متخصصة مثل فورين بوليسي وغيرها».

وأشار محيي الدين إلى طبيعة هذه المخاطر قائلًا: «من الضروري فهم المخاطر لأنها مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والعامة. ووفقًا للتقارير، تأتي تغيرات المناخ في مقدمة المخاطر، تليها التقلبات الجيوسياسية، ثم مخاطر الأمن السيبراني، وكل ما يتعلق بالمعلومات والذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة، إضافة إلى التوترات الاجتماعية والموارد الطبيعية اللازمة، خاصة ما يعرف بالمواد الخام الحيوية المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة».



وأضاف: «هناك أيضًا توترات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك المديونية الخارجية، وقضايا الطاقة، والاضطراب المالي المؤثر على الأسواق المالية، إلى جانب التغيرات الديموغرافية».



واختتم قائلًا: «أضيف إلى ذلك مخاطر أخرى، مثل عودة نهج مبدأ مونرو، وهو أحد الرؤساء الأمريكيين في القرن التاسع عشر، الذي اعتبر أي تدخل في شؤون الأمريكتين عملًا عدائيًا. وقد نشهد تصرفات مشابهة لهذا النهج في مناطق مثل جرينلاند وفنزويلا. كما أن هناك حديثًا عن تدهور محتمل في الاقتصاد الأمريكي، ورغم أن ليس كل الخبراء والمؤسسات يتفقون على ذلك، فإن مجلة فورين بوليسي أشارت إليه استنادًا إلى استطلاعات للرأي».