قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول أسبوعين في رمضان 2026 | إعلان سار من المواد الغذائية للجميع
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود محي الدين يحذر من مخاطر عالمية تؤثر على اقتصاديات الإقليم والعالم

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
هاني حسين

أجاب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، عن تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن مستقبل أسعار النفط، في ظل تسارع الأحداث العالمية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهدافه خفض أسعار النفط إلى مستوى 53 دولارًا للبرميل، عقب سيطرته على نفط فنزويلا، وتأثير ذلك على اقتصادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة.


وقال محيي الدين: «الرئيس ترامب، من خلال إجراءاته، يحاول التقليل من الأثر السلبي لهذه التحركات، لأن التدخل في فنزويلا، على سبيل المثال، كان له توقعات مختلفة تختلف عن اتجاهات أسعار النفط، كما أن التوتر في منطقة تعتمد بشكل أساسي على النفط قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لذلك يبعث ترامب برسالة مفادها أن تداعيات هذه التدخلات ستكون تحت السيطرة، وإلا فإنه يمتلك أدوات أخرى، من بينها ما يمكن وصفه بالسلاح البطال  الخاص بالتعريفات الجمركية والإجراءات الحمائية للسيطرة على الأوضاع».


وأضاف، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «يجب ألا نتعامل مع الأحداث من منظور حالة فردية أو شخص بعينه، حتى لو كان رئيس دولة، بل ننظر إلى الإطار السياسي والاقتصادي العام، ونسأل: ما المخاطر التي نتحسب لها عالميًا؟ وما السبل إقليميًا ومحليًا للتعامل معها؟ هناك عدد كبير من المخاطر التي يجب التعامل معها باعتبارها معطيات قائمة».
وتابع: «خلال الفترة الماضية تابعنا تقييمات صادرة عن جهات عدة، مثل مؤسسة أكسا للتأمين، التي لا تكتفي بتقدير المخاطر فقط، بل تقوم أيضًا بتسعيرها، وهو ما يجعل تقييماتها محل اهتمام جاد، إلى جانب مجلات متخصصة مثل فورين بوليسي وغيرها».

وأشار محيي الدين إلى طبيعة هذه المخاطر قائلًا: «من الضروري فهم المخاطر لأنها مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والعامة. ووفقًا للتقارير، تأتي تغيرات المناخ في مقدمة المخاطر، تليها التقلبات الجيوسياسية، ثم مخاطر الأمن السيبراني، وكل ما يتعلق بالمعلومات والذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة، إضافة إلى التوترات الاجتماعية والموارد الطبيعية اللازمة، خاصة ما يعرف بالمواد الخام الحيوية المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة».


وأضاف: «هناك أيضًا توترات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك المديونية الخارجية، وقضايا الطاقة، والاضطراب المالي المؤثر على الأسواق المالية، إلى جانب التغيرات الديموغرافية».


واختتم قائلًا: «أضيف إلى ذلك مخاطر أخرى، مثل عودة نهج مبدأ مونرو، وهو أحد الرؤساء الأمريكيين في القرن التاسع عشر، الذي اعتبر أي تدخل في شؤون الأمريكتين عملًا عدائيًا. وقد نشهد تصرفات مشابهة لهذا النهج في مناطق مثل جرينلاند وفنزويلا. كما أن هناك حديثًا عن تدهور محتمل في الاقتصاد الأمريكي، ورغم أن ليس كل الخبراء والمؤسسات يتفقون على ذلك، فإن مجلة فورين بوليسي أشارت إليه استنادًا إلى استطلاعات للرأي».

محمود محيي الدين اخبار التوك شو الاقتصاد مصر العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل لآخر اليوم؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأزهر يصدر كتابا جديدا عن غزة

بـ 12 لغة.. الأزهر يوثق ملحمة الصمود في غزة بكتاب جديد بمعرض الكتاب

فعاليات الدورة التدريبية لوزارة الأوقاف

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة الفلبين

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد