ضبط 26 طن مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة في الجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة لتنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية وذلك للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من تداول السلع الفاسدة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم العامة.



وكشف تقرير مديرية الطب البيطري الذي تلقاه محافظ الجيزة عن شهر يناير الماضي أن الحملات أسفرت عن ضبط 26 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير 36 محضرًا.



وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة أشار التقرير إلى إجراء اختبارات البروسيلا لعدد 3247 رأس ماشية واختبارات الدرن لعدد 3145 رأس ماشية إلى جانب تحصين 332 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا (العترة 19) ولقاح ريف 1.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، تم تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة القومية الطارئة للتحصين، والتي بدأت اعتبارًا من 10 يناير 2026.



أما في مجال إدارة المجازر، فقد أوضح التقرير أنه تم ذبح 18,551 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ذبح 1,616,244 طائر دواجن، وذلك لضمان توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ووصولها للمواطنين بجودة عالية.



كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم عقد 297 ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 2429 رأس ماشية.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، تم تنظيم عدد من القوافل بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بقرية المنوات، وأسفرت عن علاج ورش وتجريع 3519 رأس ماشية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق، وحماية صحة المواطنين من أي سلع غير صالحة للاستهلاك.