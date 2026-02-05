قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
محافظات

ضبط 26 طن مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن فاسدة في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة لتنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية وذلك للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من تداول السلع الفاسدة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم العامة.


وكشف تقرير مديرية الطب البيطري الذي تلقاه محافظ الجيزة عن شهر يناير الماضي أن الحملات أسفرت عن ضبط 26 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير 36 محضرًا.


وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة أشار التقرير إلى إجراء اختبارات البروسيلا لعدد 3247 رأس ماشية واختبارات الدرن لعدد 3145 رأس ماشية إلى جانب تحصين 332 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا (العترة 19) ولقاح ريف 1.
وفي إطار جهود الطب الوقائي، تم تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة القومية الطارئة للتحصين، والتي بدأت اعتبارًا من 10 يناير 2026.


أما في مجال إدارة المجازر، فقد أوضح التقرير أنه تم ذبح 18,551 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ذبح 1,616,244 طائر دواجن، وذلك لضمان توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي ووصولها للمواطنين بجودة عالية.


كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم عقد 297 ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 2429 رأس ماشية.
وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، تم تنظيم عدد من القوافل بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بقرية المنوات، وأسفرت عن علاج ورش وتجريع 3519 رأس ماشية.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق، وحماية صحة المواطنين من أي سلع غير صالحة للاستهلاك.

لحوم فاسدة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

