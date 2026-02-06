قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل عيد الأضحى.. مطالب برلمانية بمواجهة زيادة أسعار اللحوم ووضع استراتيجية للثروة الحيوانية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة، بشأن غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة لزيادة الثروة الحيوانية، والاكتفاء بحلول مؤقتة لمعالجة الأزمات الطارئة، بما يهدف فقط إلى الحفاظ على نسب الاستهلاك على المدى القريب.

وأوضحت النائبة، في سؤالها المقدم عملاً بحكم المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد على حلول متفرقة وتدخلات موسمية تسبق فترات زيادة الطلب على اللحوم، دون الاستفادة من الأزمات المتكررة لدراسة جذور المشكلة ووضع معالجات مستدامة.

وأكدت مي كرم جبر أن الدولة تستورد أكثر من 80% من مكونات الأعلاف، في ظل غياب خطة واضحة لزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب إهمال قطاع الطب البيطري، سواء من حيث تعيين الأطباء أو تحسين أوضاعهم المهنية، بما يؤثر سلبًا على منظومة الإنتاج الحيواني.

وطالبت النائبة بضرورة التوسع في استيراد رؤوس الماشية بغرض دعم وتنمية الثروة الحيوانية على المدى البعيد، بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك السريع، بما يسهم في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي.

النواب زيادة الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

الأهلي

جدول مباريات الأهلي في فبراير ومارس بين الدوري وأبطال إفريقيا

تشيلسي

بعد 16 عاما في الملاعب.. اعتزال نجم تشيلسي السابق عن عمر يناهز 33 سنة

المصري البورسعيدي

المصري يرفض تعديل موعد مباراته وادي دجلة في الدوري

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد