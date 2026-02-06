قبل عيد الأضحى.. مطالب برلمانية بمواجهة زيادة أسعار اللحوم ووضع استراتيجية للثروة الحيوانية

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة، بشأن غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة لزيادة الثروة الحيوانية، والاكتفاء بحلول مؤقتة لمعالجة الأزمات الطارئة، بما يهدف فقط إلى الحفاظ على نسب الاستهلاك على المدى القريب.

وأوضحت النائبة، في سؤالها المقدم عملاً بحكم المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد على حلول متفرقة وتدخلات موسمية تسبق فترات زيادة الطلب على اللحوم، دون الاستفادة من الأزمات المتكررة لدراسة جذور المشكلة ووضع معالجات مستدامة.

وأكدت مي كرم جبر أن الدولة تستورد أكثر من 80% من مكونات الأعلاف، في ظل غياب خطة واضحة لزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب إهمال قطاع الطب البيطري، سواء من حيث تعيين الأطباء أو تحسين أوضاعهم المهنية، بما يؤثر سلبًا على منظومة الإنتاج الحيواني.

وطالبت النائبة بضرورة التوسع في استيراد رؤوس الماشية بغرض دعم وتنمية الثروة الحيوانية على المدى البعيد، بدلًا من الاعتماد على الاستهلاك السريع، بما يسهم في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق وحماية الأمن الغذائي.