مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت بالتزامن مع رمضان

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية تحديثات جديدة مع حلول شهر رمضان 2026، مابين ارتفاع واستقرار لبعض الأنواع ، كما حرصت الحكومة على طرح كميات كبيرة بالمنافذ لضبط حالة الأسواق .

وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدة بسعر يتراوح من 280 لـ 300 جنيها للكيلو .

أسعار اللحوم اليوم

- سعر كيلو اللحم البلدي، يتراوح ما بين 330 و460 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي، يتراوح ما بين 350 و400 جنيه

سعر اللحوم المفرومة: 280 جنيهًا للكيلو.

سعر الضاني: 350 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجاموسي: 320 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في محال الجزارة: 400 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

سعر الكفتة البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر المفروم البلدي: 280 جنيها للكيلو.

سعر المفروم المجمد: 240 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم المجمدة: 250 جنيها للكيلو.

سعر الكبدة المجمدة: 180 جنيها للكيلو.

سعر البتلو البلدي: 500 جنيه للكيلو.

سعر البتلو المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

سعر السجق البلدي: 300 جنيه للكيلو.

سعر الكتف الضاني المجمد: 270 جنيها للكيلو.

سعر الضاني البرقي: 540 جنيهًا للكيلو

سعر الدهن الجملي والبقري: 200 جنيه للكيلو.

سعر لحمة الرأس: 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحية

ومن جانبه ، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا في بداية العام الجديد، والمؤشرات الأولية تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا كبيرا في أسعار اللحوم الحمراء، موضحًا أن سعر كيلو اللحم الجاموس القائم يسجل بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه

السعر العادل لكيلو اللحوم

وأضاف نقيب الفلاحين خلال تصريحات تليفزيونية، أن السعر العادل للكيلو في المحلات يجب أن يكون بـ 350 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مربح للجزار والتاجر.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بعدم شراء اللحمة التي تباع بـ 500 جنيه، معلقًا :" والله الجزار اللي يلاقي حد بيشتري منه بـ 500 جنيه و450 جنيه يبيع لآن المشكلة عند المواطن".



وأشار إلى أن كل جزار يحق له البيع بالسعر الذي يتناسب معه، لكن على المواطن أن يسأل عن الأسعار قبل أن يشتري بسعر أعلى من الطبيعي والعادل، حتى يقوم الجزار بالبيع بالسعر الطبيعي.